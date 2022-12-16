Uluslararası sokak dansı yarışmasını Japon dansçı kazandı

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Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style’ın 2022 Dünya Finali 10 Aralık akşamı Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi Biser Bayram Mutlu ve Akay Üstünel’in temsil ettiği yarışmanın birincisi Japon dansçı D Soraki oldu.

İzleyicilerin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışmada dünya finali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. 30’dan fazla ülkede, 130 ayrı noktada düzenlenen elemeler sonucu birinci olan ve ayrıca özel davet ile yarışmaya katılan 60’tan fazla dansçı arasından seçilen 16 finalist, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 21.30’da gerçekleştirilen Red Bull Dance Your Style’ın 2022 Dünya Finali’nde yarıştı. Dünyanın en iyi dansçılarının hem yer çekimi hem de birbirleriyle mücadelesini izleme fırsatı sunan yarışmada Türkiye’yi Biser Bayram Mutlu ve 2021 yılı birincisi Akay Üstünel temsil etti.

DANSÇILAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

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Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde dansçılar punk ve poptan rap ve klasiklere kadar birçok farklı türde hit ve beklenmedik müziklerde yeteneklerini sergiledi. Los Angeles merkezli ünlü dans grubu Kinjaz’ın da sahne aldığı finalde ise Japon D Soraki ve Nijeryalı King Davinci karşı karşıya gelerek birbirlerine meydan okudu. Tüm biletlerin tükendiği Montecasino’da seyircilerin nefeslerini tutarak izlediği final karşılaşması sonunda ise seyirci oylarıyla yarışmanın kazananı 19 yaşındaki genç dansçı D Soraki oldu.

Red Bull Dance Your Style 2022’nin birincisi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden D Soraki, “Bu benim için çok önemli bir an. Herhangi bir stratejim olmadan, sadece duygularıma ve müziğe göre dans etmek ve eğlenmek istedim. Ancak buraya kazanmak için geldim ve kazandım, bundan dolayı da tarifsiz bir mutluluk duyuyorum” dedi.