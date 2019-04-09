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9 Nisan 2019
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Avrupa, ABD ve Kanada'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi.
Avrupa, ABD ve Kanada'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi.
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Uluslararası polis güçleri siber suçlulara göz açtırmıyor

Editör Editör

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Avrupa, ABD ve Kanada’dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre ‘SaboTor’ adı verilen bu uluslararası operasyon sonucunda 61 kişi tutuklandı ve 6.2 milyon Euro para ele geçirildi.

Küresel polis güçleri, siber suçlulara ya da karanlık faaliyetleri için interneti kullanan kişilere yönelik etkili bir operasyona imza attı. Düzenlenen operasyon, 50 karanlık web hesabı kullanarak ticari faaliyette bulunduğuna inanılan 61 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Uluslararası polis güçleri ayrıca yaklaşık 300 kilo uyuşturucu, 50 ateşli silah ve 6,2 milyon Euro ele geçirdi.Bu tutarın üçte ikisi sanal para birimi, kalanıysa nakit paraydı.

Avrupa’nın emniyet birimi Europol’ün yaptığı açıklamaya göre ‘SaboTor’ adı verilen operasyon, Avrupa’da başta Almanya, Hollanda, Avusturya ve Portekiz olmak üzere 17 ülkeyi kapsıyordu. FBI’ın açıklamasına göre operasyona ABD ve Kanada ‘da da dahil oldu.

Çok sayıda uzman yasadışı faaliyetleri inceledi

ESET’in edindiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları Temmuz 2018’de, 19 ülkenin yanı sıra Eurojust ve Europol’den toplam 60 uzmanın; para, uyuşturucu, siber suç, evrakta sahtecilik, ödeme dolandırıcılığı, insan ticareti, silah ve patlayıcı ticareti gibi yasadışı ticari faaliyetleri inceleme altına almasıyla başladı.
Polis, bu girişimden elde edilen bilgileri kullanarak 247 önemli hedef belirledi ve gelecek operasyonlar için ilgili ülkelere dağıtılan istihbarat paketlerini geliştirdi. Şu an yüzlerce soruşturma devam ediyor.

Operasyonu kamuoyuna duyuran Avrupa Polis Teşkilatı Europol ise, bu duyuruyu internetin gizli alanlarında alışveriş yapmanın doğurduğu riskler hakkında kamuoyunu uyarmak için kullandı.Europol Direktörü Catherine De Bolle, “Karanlık ağ düşündüğünüz kadar görünmez değil. Yasadışı malları çevrimiçi olarak satın aldığınızda veya sattığınızda, kolluk kuvvetlerinden saklanamazsınız ve kendinizi tehlikeye atarsınız” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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