Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi sanatseverlerle buluştu

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Plastik sanatlar alanında 35 ülkeden 133 sanatçının resim, heykel, seramik gibi alanlarda meydana getirdiği 154 eser, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde “Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi”nde sanatseverlerle buluştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesi’nde serginin açılışı yapıldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 35 ülkeden sanatçıyı bir araya getiren serginin önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Bakanlık ile üniversite arasında telif hakları ve kültürel mirasın farklı alanları gibi pek çok konuda ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Yavuz, uluslararası sergide eserleri olan sanatçılara teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise sergide güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi mezunu olarak yer almaktan ayrıca heyecan duyduğunu ifade etti.

Karaaslan, Türk sanatçılarının bütün dünyadaki eserleriyle gurur duyduklarını belirterek, “Bizlerin asıl görevi de sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri, onları destekleyerek göstermek. Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteğiyle ve Kültür ve Turizm Bakanının ve ekibinin değerli gayretleriyle birlikte bu konuda Türkiye’nin dört bir yanında müthiş bir atılım yaşanıyor. Sanat artık sadece belli bir çevrenin erişebildiği bir alan olmaktan çıktı, herkes için erişilebilir, ulaşılabilir, çok keyif de alınabilir aynı zamanda da eğitici, öğretici yanının hissedildiği bir alana dönüştü.” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da uluslararası serginin Ankara’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

“Uluslararası sergi, gelenekselleşecek”

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin de üniversitenin 2018’de kurulduğunu ancak fakültelerinin köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Üniversitelerinin diğer üniversitelerden farklı olarak sadece sosyal bilimler ve sanat alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Tekin, bu kapsamda fakültelerinde üretilen değerleri toplumla ve devletle buluşturmak misyonunu yüklenmek istediklerini ve bu amaçla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin ise uluslararası serginin geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti.

“Salgının ardından “yüz yüze uluslararası ilk sergi”

Serginin küratörlerinden Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Çeken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide resim, heykel, seramik ve özgün baskı gibi plastik sanatlar alanındaki eserlerin yer aldığını ifade etti.

Fakülte binasının tamamını galeriye çevirdiklerini dile getiren Çeken, “Bu serginin en önemli özelliklerinden birisi, Kovid-19 salgının ardından eserlerin yüz yüze izlenebildiği, Ankara’daki ilk uluslararası sergi. Rektörümüz Yusuf Tekin, sanata ve sanatçıya katkı sağlamasaydı eserleri sergileyemezdik. Yöneticiler sanatçıları, sanat eğitimcilerini desteklediği takdirde bu sonuçları alabiliyoruz.” diye konuştu.