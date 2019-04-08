Uluslararası Para Badminton Turnuvası’nda 3 bronz madalya

Dubai’de düzenlenen 2’nci Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası’nda milli sporcular Emine Seçkin karışık çiftler ve çift kadınlarda, Halime Yıldız ise tek kadınlarda 3’üncülük elde ederek bronz madalya kazandı.



Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneri Konstantin Afinogenov ile çift kadınlarda ise Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalyaya uzandı.

Türkiye’ye üçüncü madalyayı getiren isim ise Halime Yıldız oldu. Yıldız, SL3 kategorisi tek kadınlarda 3’üncü sırada yer alarak bronz madalya elde etti.