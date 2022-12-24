ULUSLARARASI HEKİM VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN FİNCANCI’NIN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

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MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ilk duruşmasından önce uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri yayımladıkları açıklamayla Fincancı’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri, 22 Aralık’ta bir açıklama yayımlayarak 27 Ekim’den beri tutuklu olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aralarında Dünya Tabipleri Birliği (WMA), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları için Doktorlar (PHR), The Redress Trust (REDRESS), Danimarka İşkenceye Karşı Enstitüsü (DIGNITY) ve İşkence Mağdurları için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi’nin (IRCT) bulunduğu örgütlerin yayımladıkları mesajda, Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022 tarihindeki duruşmada serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Korur Fincancı’nın Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen adli tıp uzmanlarından biri olduğunun altını çizen açıklamada, dünkü mahkemede Korur Fincancı’nın özgürlüğüne kavuşmasının, insan hakları savunuculuğu için de olumlu bir anlam ifade edeceği kaydedildi.

Açıklamada, duruşmaya uluslararası gözlemcilerin de katılacağı belirtilirken, TTB’nin seçilmiş başkanı üzerinden yürütülen baskının, TTB’nin özerkliğini kaldırma girişimi olduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada IRTC Genel Sekreteri Lisa Henry’nin “Korur Fincancı’nın üzerindeki baskı, ifade hürriyetine ve insan haklarına uygulanan baskının daha da arttığını göstermektedir” sözlerine yer verilerek Türkiye’deki hekimlerin “haksız yere hedef alınmasının” sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

20 Ekim’de katıldığı bir canlı yayındaki sözlerinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Fincancı 26 Ekim’de gözaltına alınmış, 27 Ekim’de tutuklanmıştı. Fincancı’nın tutuklanmasının ardından ilk duruşma dün İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.