ULUSLARARASI HEKİM BİRLİKLERİNDEN TTB’NİN ÖZERKLİĞİNİN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

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Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi, 9 Ocak 2023’te bir açıklama paylaşarak Türk Tabipleri Birliği’nin özerkliğinin korunması için çağrıda bulundu.

MERVE SABCIOĞLU

Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), 9 Ocak 2023’te bir açıklama paylaşarak Türk Tabipleri Birliği’ye (TTB) yönelik yasa tasarısının kaygı verici olduğunu belirtti.

Açıklamada, TTB Merkez Konseyi üyelerinin 10 Ocak 2023teki görevden alma davasının ve TTB Kanunu’nda yapılması gündemde olan düzenlemelerin TTB’nin ve Türkiye’deki hekimlerin özerkliği ve bağımsızlığına açık bir müdahale olduğu vurgulandı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Uluslararası tıp topluluğu Türk Tabipleri Birliği’nin özerkliğinin korunması için çağrıda bulunuyor Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ve Dünya Tabipler Birliği (WMA), Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik, özellikle de Türkiye’de tıp mesleğinin temsilini zayıflatacak ve TTB’nin özerkliğini ve bağımsızlığını tehdit edecek bir yasa tasarısı önerisi ve TTB’nin Merkez Konsey üyelerinin on birini görevden almayı hedefleyen, ilk duruşması 10 Ocak 2023’te görülecek dava yoluyla gerçekleşen sürekli tacizden derin kaygı duymaktadır.

TTB, iki örgütümüzün de uzun yıllardır güvenilir bir üyesi olmuş, kamusal sağlığın çıkarına hizmet etmeye ve hastaları ve hekimleri, mesleğin etik değerlerine yüksek saygı göstererek korumaya bağlılığı ile bilinmiştir. Hekimlerin sağlık hizmetlerini sunması, etik kurallara, mesleki normlara ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukuka tabidir. Özerk tıp mesleği, sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulmasını sağlar ve bu ayrıca, bilindiği üzere, kamusal sağlık üzerinde en iyi etkiyi yaratır. Tıp mesleğinin bağımsız temsili, bu tartışmasız ilkelerin uygulanmasında en yüksek öneme sahiptir. Özerk tıp mesleği, buna ek olarak, sivil toplumda da kendine özgü bir ses olarak rol oynar, bir ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş yetkililerin ve yöneticilerin yaptığı işi tamamlar.

Dolayısıyla, şu anda TTB’nin olduğu gibi, bağımsız, özerk ve demokratik ulusal tıp birlikleri, sadece tıp mesleği için değil, aynı zamanda hastalar, sağlık sistemi ve halkın tamamı açısından da elzem bir rol oynayan, kapsayıcı tıp kurumlarıdır.

Türk hükümetinin önerdiği yasa tasarısının Türkiye’deki tüm hastalara ve gruplara nitelikli sağlık hizmeti ulaştırılması üzerinde geri döndürülemeyecek bozucu etkileri olacaktır. Hiçbir hekim, devlet hukukunun korumakla yükümlü olduğu kişileri feda edecek şekilde, halkın iyilik halinin zıddına etkide bulunacak böyle bir tasarıyı destekleyemez. Bu tamamen akıldışı ve kabul edilemezdir.

Tehditlere devam etmek yerine, TTB’yi, Türk halkının yararına olan kamusal sağlık önceliklerini yerine getirmekte bağımsız ve yapıcı bir paydaş olarak değerlendirmenizi kuvvetle tavsiye ederiz. Dünyanın her yerindeki ulusal tıp örgütlerini, tıp mesleğinin bağımsız ve demokratik temsilini güçlendirme çabalarında desteklemekten asla geri durmayacağız. WMA’nın TTB’ye Destek Kararı’nda ve CPME’nin bu Karar’ı Tasdiki’nde belirtildiği üzere Türkiye’deki bağlı kurumumuzla dayanışma içerisindeyiz.

Bu sebeple, dünya tıp topluluğu, Türk yetkililere, söz konusu yasa tasarısı önerisini derhal geri çekmesi, TTB’nin özerkliğini ve bağımsızlığını koşulsuz olarak koruma altına alması ve TTB üyelerine yönelik tüm suçlamaları derhal düşürmesi çağrısında bulunmaktadır.”

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