Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na Türkiye’den katılan 450 genç sertifikalarını aldı 

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İSTANBUL, (DHA) – Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı 19’uncu yılına girdi. Bugüne kadar 20 bin gence ulaşan Ödül Programı’na 2022 yılında katılan genç sayısı 450 oldu.

2022 yılında toplam 450 katılımcı genç Ödül Yolculukları’nı tamamlayarak İstanbul’da düzenlenen Ödül Töreni’nde sertifikalarını aldı. Törene TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nafiz Turgut ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ile davetliler katıldı. Törende, öğrencileri Ödül Programı’nda tamamen gönüllü olarak destekleyen okul müdürleri ile katılımcılara gönüllü mentorluk yapan ödül liderlerine teşekkür belgeleri verildi.

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Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde kapsamını hızla genişletiyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif Yolculuğu bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak 19 yıldır uygulanıyor. Programa katılan genç sayısı 2022 yılı sonuyla birlikte 20 bini aştı.

“ÖDÜL PROGRAMI GENÇLERİ HAYATA HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYOR”

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nafiz Turgut, törende yaptığı konuşmada, ödül programının pandemi dönemi sonrasında büyümeye ve daha çok genci hayata hazırlamaya devam ettiğine dikkat çekerek ödül almaya hak kazanan gençleri ve ailelerini, ödül liderlerini, ödül merkezi yöneticilerini kutladı.

Dr. Nafiz Turgut, “Programın hayata geçirilebilmesi için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın ve Akın Ailesine şükranlarımızı sunuyorum. Bu sayede; sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için projeler geliştirmek ve toplumsal fayda sağlamak mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN 34 İLİNDE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2022 yılı sonu itibariyle, Türkiye’de 151 aktif Ödül Merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine 34 ilde devam ediyor.

Gençlere fayda sağlamayı odağına alan Ödül Programı’nın Türkiye’deki temsilcisi TİKAV, Ekim ayında Romanya’nın Cluj kentinde Uluslararası Ödül Vakfı Başkanı Prens Edward’ın da katıldığı, dünyadaki Ödül Programı’nın temsilcilerinin bir araya geldiği GLOBAL Forum22 etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti.

Forum22 Etkinliğinde, Ödül Programı’na dâhil olan tüm ülkeleri temsil etmek üzere seçilen 8 Yükselen Lider üye ülkelere tanıtıldı. 8 Yükselen Liderden biri de Türkiye’den Aybüke Çalışkan oldu. Yükselen Lider seçilen Çalışkan, hem Ödül’ün 3 kategorisini de tamamladı, hem de gerçek bir gönüllü olarak Türkiye’de Ödül’ün gelişmesine katkı sağladı.

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik programı olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin ödülü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve Macera ve Keşif Yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.