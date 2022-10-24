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Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) – Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu’nun katkılarıyla Mehmet Şimşek Spor Kompleksi’nde Uluslararası Cup Tenis Turnuvası’nın startı verildi. 19 ülkeden 72 sporcunun katıldığı turnuvanın düzenlendiği tesise 5 toprak kort, 1 sert korta ek olarak 3 kapalı sert kortun açılışı yapıldı. Kortların açılış kurdelesi tesise adı verilen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve il protokolü tarafından kesildi.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in her alanda olduğu gibi teniste de Türkiye’nin sözünü söyleyecek şehir olmaya aday olduğunu ifade etti.

Fatma Şahin, Gaziantep’i sporun başkenti yapma hedeflerinin olduğunu dile getirerek, “Tenis bir ekonomi. Yatırım yapmak lazım. Federasyonla görüştük. Bu şehri spor kalkınmasında da başkent yapma azmi ve kararlılığındayız” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK: GAZİANTEP KABINA SIĞMIYOR

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, isminin Gaziantep’te tenis kortuna verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kentin her alanda olduğu gibi spor alanında da marka şehir olmaya başladığını dile getiren Şimşek, “Gaziantep’in topyekün bir gelişme çabası var. Nezaket ziyaretlerimde yapılmakta olanları gösterdiler. Bugün Başkan Fatma Şahin ile Gaziantep çok şanslı. Buranın enerjisi insanı cezbediyor. Bu nedenle şehir büyüyor kabına sığmıyor. Burası bir ticaret ve sanayi üssü. Bunun daha ileri taşınması için değerli başkanımızla uluslararası birçok çalışmayı birlikte yaptık. Sanayi olması yetmez kaliteli okula, böylesine nitelikli spor kompleksleri lazım. Gaziantep kültürel ve birçok alanda sınırları aşıyor. Türkiye’nin en büyük ve güçlü gelişme motorlarından biri Gaziantep’tir. Bu gece gündüz çalışan şehir liderlerinin başarısı. Benim ismimin bu şehrin bir yerlerinde olması benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Şimşek gösteri maçı yaptı ve turnuvanın açılış müsabakası izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Tenis kortu açılışı

– Mehmet Şimşek’in açıklaması

– Fatma Şahin’in açıklamaları

– Kurdele kesim töreni

– Mehmet Şimşek’in tenis kortunda tenis oynaması

– Genel ve detay görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)