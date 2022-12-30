ULUSKON Başkanı Atasoy’dan yeni yıl mesajı

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ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, “Arkamızda bırakacağımız yüzyıllık birikimimizden güç alarak önümüzdeki yüzyıla yepyeni bir inanç, azim ve kararlılıkla adım atacağız. 2023 yılının ülkemize mutluluk, huzur, refah ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

ULUSKON Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Atasoy, salgın sonrasında toparlanmakta olan küresel ekonomiyle birlikte Türk ekonomisinin, 2022 yılının başında ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber tekrar ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını belirterek “Tedarik zincirlerindeki sorunlar daha da derinleşmiş, özellikle enerji ve küresel gıda fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştır. Ülkemiz gibi neredeyse tüm ülkeler yüksek enflasyonla birlikte ticari gerilimleri aşma gayretinde olmuştur. Artan enflasyonist gelişmeler ekonomik faaliyetlerle yavaşlamaya ve resesyonlara neden olmuştur. Küresel ticareti sınırlayan jeopolitik gerginlikler, tedarik zinciri aksaklıkları ve uluslararası lojistik sorunları aşma gayretlerine rağmen, dünya mal ve hizmet ticaret hacminde küçülme eğilimi 2023 yılında da devam edecektir. Küresel düzeyde sıkılaşan para politikalarına karşın Türkiye; dinamik mali ve parasal politikalarıyla ekonomide toplam talebi daraltan etkileri azaltmayı başarabilen nadir ülkeler arasında yer almıştır. Gelişmiş ülkelerin yüksek faiz politikalarının tersine Türk ekonomi yönetimi politika faiz ayarlamalarını, parasal sıkılaşmadan kaçınmak ve ekonomide olası daralmaları aşacak şekilde yapma gayretinde olmuştur” dedi.

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Atasoy, küresel ve bölgesel risklerin etkilerini azaltacak önleyici tedbirleri proaktif bir yaklaşımla önceden almaya devam etmeleri gerektiğini, dolayısıyla 2023 yılına umutla girilmesi gerektiğini kaydetti. Atasoy ayrıca, olanaklar elverdiğince ekonomide kalkınma ve büyümeyi teşvik edici yapısal iyileştirme süreçlerinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli bulduğunu belirtti.

‘ÖNÜMÜZDEKI YÜZYILA KARARLILIKLA ADIM ATACAĞIZ’

Atasoy, 2023 yılının Türkiye için çok kritik bir yıl olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 100’üncü yılını hep birlikte kutlayacağız. Türk insanının çağdaş medeniyet seviyesini yakalama yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır. 2023; Cumhuriyetin kazanımlarını hep beraber idrak etmemiz, takdir etmemiz ve değerini bilmemiz için bize düşünme fırsatı verecektir. Arkamızda bırakacağımız yüzyıllık birikimimizden güç alarak önümüzdeki yüzyıla yepyeni bir inanç, azim ve kararlılıkla adım atacağız. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza aklen ve kalben inandığımı ve beklediğimi ifade etmek isterim.”

2022 yılında birçok üzüntünün yaşanmasına neden olan Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini ve bölgede barışın yeniden tesis edilmesini dileyen Atasoy, “Bu duygu, inanç ve düşüncelerimle, 2023 yılının Türkiye’mize, Türk ve İslam dünyamıza, tüm insanlığa, mutluluk, huzur, refah ve barış getirmesini temenni ediyorum. Yüksek umut ve beklentilerle 2023 yılına giriyorum. Azim ve inançla, umutlarımızın ve hedeflerimizin gerçekleşeceği bir yeni yıl diliyorum. Yeni yılın ULUSKON’a ve bağlısı firmalarımıza, değerli çalışanlarına ve kıymetli aile fertlerine başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.