ULUSKON Başkanı Atasoy’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü, büyük bir coşku ve heyecanla kutladığını dile getirdi. Cumhuriyet’in bu kutsal topraklarda sonsuza dek var olmaya devam edeceğini gösteren en büyük simge olduğunu ifade eden Atasoy, “Benim nazarımda Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Büyük Atatürk’ün önderliğinde, dünyada eşine az rastlanan bir inanç ve azmin sonucunda ulusumuzun hep birlikte yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkışını ifade ediyor. Cumhuriyeti her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan bağımsızlık ve hürriyet aşkının, güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığını gösteren, Türk milletinin karakteriyle uyumlu bir idare şekli olarak görüyorum” dedi.

‘ORTAK DEĞERLERİMİZİN NİŞANESİ CUMHURİYET’

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Cumhuriyetin fırsat eşitliği demek olduğunu kaydeden Atasoy, “Ortak değerlerimizin nişanesi Cumhuriyet yönetimini çağdaş uygarlık seviyesine çıkmamız için çalışan, çabalayan sanayicisinden çiftçisine, Mehmetçiğinden polisine, işçisinden memuruna, köylüsünden kentlisine, kısacası 7’sinden 70’ine bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkeleriyle bir bütün içinde hepimize ötekileştirilmeden, dışlanmadan yaşama ortamı sunan bir idare şekli olması yönüyle de ayrıca çok önemsiyorum. Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve kalkınmasını sürdürmesinin en önemli güvencesi olarak gördüğüm Cumhuriyet’i bizlere armağan eden ülkemizin kurucusu ve kurucu değerlerimizin aziz hatırasında vücut bulduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindeki silah arkadaşlarını, bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan, hepimizin ortak gururu Türkiye Cumhuriyeti’mizin 99’uncu kuruluş yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.