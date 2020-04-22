“Her şeyi gençliğe bırakacağız,o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır;istikbal ümüdinin parlak çiçekleri onlardır.”Atatürk

“Toplumda en yüksek özgürlüğün,en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması,ancak tam anlamıyla millî egemenliğin kurulmuş olmasına baağlıdır. Bu nedenle özgürlüğün de,eşitliğin de, adaletinde dayanak noktası millî egemenliktir.” ATATÜRK

Millî sınırlarımız içinde, millet egemenliğine dayalı, bağımsız ve çağdaş bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek için ” Özgürlük ve bağımsızlık benim karakteridir.Kuvvet birdir ve o,milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ” diyen Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve kuruluş felsefesine vurgular yapmıştır.

“Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmakmak esastır” ilkesi ve”Ya bağımsızlık ya ölüm” parolası ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal ,21-22 Haziran 1919 gecesi yazdırdığı Amasya Genelgesi’nde “Yurdun bütünlüğü,ulusun bağımsızlığı tehlikededir…Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır…” ifadesiyle, bağımsızlık bilincine ve ve bağımsızlığın ancak kendi gücümüzle sağlanacağına vurgu yaparak halka çağrıda bulunmuştur.

Tarihe altın sayfalarla yazılan Kurtuluş Savaşımızın ve çağdaş temel ilkeler üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyet’nin baş yapıtı, temel kaynak eseri Söylev’de(1919-1927) Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunları ifade etmiştir:

“… Tek karar vardı.O da Ulus egemenligine dayanan,tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak.

İşte İstanbulda’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar,bu karar olmuştur. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünce ve mantık şu idi:Temel ilke,Türk Ulusu’nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır.Bu ancak, tam bağımsız olmakla sağlanabilir.”

“TBMM ‘nin bütün programlarının dayanağı şu iki temel ilkededir:

Tam bağımsızlık,kayıtsız şartsız ulusal egemenlik. Birinci ilkenin açıklaması ulusal and “Mîsâk-ı Millî” dir. İkinci ve yaşamamız için gerekli olan ilkenin belirgin biçimi ise Anayasa,”Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’dur.” 16 Ocak 1923; S.D.2.s.309

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun temel maddelerinden birincisi,”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.İdare usulü,halkın mukadderatını,bizzat ve fiili olarak idare etmesi esasına dayanır.” şeklinde ifade edilmiştir.