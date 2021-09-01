ULUS MODERN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus’un tarihini öne çıkararak sanatsal ve kültürel faaliyetlerin merkezine dönüştürmek için düzenlediği “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” sonuçlandı. Başkent’te katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek yarışmayı kazanan proje sahiplerine ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yarışmayı bu işi en iyi bilenlere emanet ettik ve yarışmalar dönemini başlattık” dedi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Başkent’in tarihi merkezi olan Ulus için düzenlenen “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” sonuçlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yarışma modelini hayata geçirerek liyakat esasına dayalı bilimsel çalışmalara ağırlık vermeyi hedeflerken, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı kolokyum ve sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarışmayı kazananlara ödüllerini takdim etti.

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YAVAŞ: “ORTAK AKILLA İŞİ BİLİNE EMANET ETTİK”

Ödül töreninde yaptığı konuşmada proje yarışması ile Modern Çarşı’nın yeniden Ankara’ya kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yavaş, sinema ve tiyatroların kapanmasıyla kentte sanatın geldiği noktaya ise şu sözlerle dikkat çekti:

“Modern Çarşı’nın yeniden Ankara’ya kazandırılmasını düşünürken Ankara’daki eksiklikleri görerek hareket ettik. Sanata bakışı belli bir yönetim vardı, bu eleştiriden öte gerçektir. Sanat olmayınca estetik olmuyor. Köprülerin altlarındaki beton üzerine nelerin resmedilmesi gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Bundan rahatsız olanları da gördüm. İlk yapılanlar aşıyı bulan doktorlarındı. Güzel şeylerden rahatsız olan insanlar yetiştirmişiz. Sanata uzak, estetikten rahatsız olan insanlar yetiştirmişiz. Şehirleşmemizden mimariye kadar acele acele beton dikilmesi medeniyet olarak insanlara sunuldu.”

Hayata geçirilen her çalışma ve projede ‘katılımcılığa’ önem verdiklerinin altını çizen Yavaş, şöyle konuştu:

“Yarışmayı, bu işi en iyi bilenlere emanet ettik ve yarışmalar dönemini başlattık. Demokratik, ortak akıl ve fikirle ince ince tartışarak karar verilecek. Birinci olamayan projeleri de başka alanlarda değerlendirebilir miyiz diye düşünüyoruz. Emeği geçen herkese, emek verip sunan arkadaşlarımıza, tek tek inceleyen jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer belediyelerin bu bakışla ortak akılla işi biline emanet etmek o şekilde yapmanın yolu olur diyorum.”

YARIŞMAYLA ANKARA SÜRECİ BAŞLADI: BAŞKENT’E YAKIŞIR ÖZGÜN VE NİTELİKLİ PROJELER ÜRETİLECEK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin bundan sonra da Başkent’e yakışır özgün ve nitelikli proje ve eserler üretmek olduğuna vurgu yaptı:

“Bildiğiniz gibi ‘Yarışmayla Ankara’ sürecini hep birlikte başlattık ve bu kapsamda 3. yarışmamız da sonuçlandı. Dördüncüsü de 100. Yıl Anıt yarışması olacak. Kapsayıcı, katılımcı, özgün ve nitelikli projeler yarattığı gibi demokratik süreci de beraberinde getiriyor. Hiçbir şeye müdahale etmedik, idare olarak görevimiz çalışmalarda kolaylaştırıcı bir rol üstlenmek oldu. Akademik Kurulumuzda yarışma konusuna göre jüri oluşturuldu. Ankara için son 25 yılı dikkate aldığımızda önemli bir süreç diye değerlendiriyorum. Anadolu’daki birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir şehir UNESCO’nun geçici listesinde Ankara’nın 5 değeri var. İkisi Ulus tarihi kent merkezi dokusunun içerisinde. Sadece Ulus’ta değil Ankara’da da önemli bir eksikliği tamamlayacak proje olduğuna inanıyorum. Ulus’un barındırdığı değerleri kültür, tarih ve turizmin merkezi haline getirmek jürimizin sonuçlandırdığı proje önemli bir kültür ve sanat projesi. Ankara Kent Konseyi önemli görev üstlendi.”

Jüri Üyesi Mimar Aydan Balamir ise kamu eliyle düzenlenen yarışmalarla meslek insanlarının geliştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Akademik Danışma Kurulunda 9 arkadaşız. Liyakatli titiz bir çalışma yürütüyoruz. Son yarışmanın 2003’te olması üzüntü vericidir. Bu tartışma ortamı sanatçıların, mimarların önlerini açar. Yeni yönetimle birlikte Büyükşehir Belediyesi ihaleleri açık yapmaya başladı. Proje yarışmaları da en adil ve güvenli yoldur. Tekniği standardı belli olanın dışında centilmence yarışmak gerekir. Çözüm bir değildir ne kadar farklı katılım sağlanırsa o kadar farklı görüş olacaktır. Bir yıl içinde 3 yarışma sonuçlandı dördüncüsü de yolda. Ankara’nın kalbi Ulus’un yeniden parlak geleceğe kavuşması için emeği geçen herkese teşekkür ve minnet borçluyuz.”

Yarışmada mimar Sıddık Güvendi ve Cihan Sevindik birinci olurken; birinciye 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 80 bin, mansiyon ödülü alanlara ise 50 bin TL para ödülü verilecek. Şu anda Ulus’ta otopark olarak hizmet veren alanın gelecek nesillere bırakılacak modern sanat ve kültür merkezine dönüştürülmesi sağlanacak.