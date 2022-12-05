Ulus Hava Kirliliğinde Başrolde

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Dünya Hava Kalite Endeksi’nin araştırmalarına göre Türkiye’nin hava kirliliği risk teşkil ederken Ulus semti zirvede bulunuyor.

Hazal Ergen/Ankara

Dünya Hava Kalite Endeksi projesi kapsamında Türkiye’nin en kirli hava bölgesi de açıklandı. Anlık olarak paylaşılan raporlarda, Türkiye’de birçok şehrin verileri dikkat çekti. Türkiye’nin hava kalitesi, sağlıksız/kısmen sağlıksız olarak tanımlandı.

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Ulus’un Havası Hindistan’dan Bile Kirli

Webtekno.com’da yer alan habere göre Ankara Ulus’ta bulunan istasyon gün içinde dünya çapındaki en yüksek ölçümlerin yapıldığı yer olarak açıklanıyor. 300 puanın üstü herkes için tehlikeli ve zararlı olarak belirtilirken Ulus’ta bu düzey zaman zaman 800’ün bile üzerine çıktığı aktarılıyor.

Çin ve Hindistan’daki hava kirliliği, yer yer 600 düzeyinde olurken Ulus’taki 800 seviyesine rastlanmadığı bildiriliyor.

Ölçüm Ne Kadar Güvenilir?

Dünya Hava Kalite Endeksi Projesi’nin ölçüm sonuçları netlik içermiyor. Ulus’la arasında pek mesafe bulunmayan Sıhhiye, kalite oranı kısmen sağlıksız olan 151 puanlarda. Bahçelievler semtinde, hava kirliliğinin ölçüm oranı 77 puan durumunda. Dolayısıyla Ulus özelinde istasyonun yanlış ölçüm yapma olasılığı üzerinde konuşuluyor. Ulus’taki havanın bazı özel nedenlerden kaynaklı ekstra kirli olma ihtimali de gündemde bulunuyor. Sonuç itibariyle riskli bölgelerden birisi olarak öngörülüyor.

Ankara Genel Olarak Risk Altında

Hava kirliliğinin kaynağı bilinçsizce yakıt kullanımı, günümüzde artan ve özendirilen bireysel araçlanma, fabrika atıkları, egzoz dumanları, kontrolsüzce endüstrileşme, soğuyan hava ile beraber ısınma faaliyetleri olarak görünüyor. Atmosfere verilen kirletici konsantrasyon da etkili oluyor. Ankara’nın vadi şeklinde olması sebebiyle inversiyon olarak adlandırılan geceleri soğuyan havanın, yamaçlardan tabana doğru itilerek kirletici emisyonların tabanda birikmesine, gece boyunca soğuk hava tabakasının kalınlığının artarak şehrin üzerini kaplamasına yol açtığı bildiriliyor. Bu sebeple hava kalitesi giderek kötüleşirken şehrin üzerini kaplayan yoğun sis tabakasının, Ankaralıların nefes almakta bile zorluk çekebileceğini tetiklediği aktarılıyor. Bu kirliliğin boyutu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan veriler analiz edildiğinde görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre İstanbul ve Ankara’da, limit değerin fazla olduğu bildirilirken Ankara’da hava kirliliğinin limit değerlerinin 3,8 kat üzerinde kaldığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz yıl, Ankara’nın hava kirliliğinde ciddi bir artış gözlemlendiği vurgulanmıştı. Trafik ve ısınma kaynaklı kirliliğe maruz kalan Ankara’da, Ulus ve Sıhhiye bölgesinin hala tehlike altında olduğu ifade ediliyor. Ankara’nın büyükşehir ve kalabalık olması da Başkent için risk teşkil ediyor.

Bir başka araştırmaya göre hava kirliliğinin, küresel çapta insan ömrünü 3 yıl azalttığı aktarıldı.

Alınacak Önlemler Kaydedildi

Hava kirliliğinden korunmakta veya kirliliğin azaltılmasında, bireysel çabanın yetersiz olacağı belirtiliyor. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ‘Hava Kirliliği Şehir Eylem Planları’ hazırlanması ve titizlikle uygulanmasının altı çiziliyor. Eylem planları kapsamında, önemli kirlilik kaynakları belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, kaçak kömür yakılmasının önüne geçilmesi, toplu taşıma araçlarının özendirilmesi ve metro gibi daha temiz ulaşım ağının yaygınlaştırılması, kamuoyu bilgilendirme platformlarının oluşturulması, hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde kalp ve akciğer hastalarının, yaşlıların ve çocukların açık havada uzun süre kalmamaları gibi konuların dikkate alınması vurgulanıyor.