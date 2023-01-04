ULUS BALIK HALİ ESNAFI EKONOMİDEN MUZDARİP

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Ankara’nın tarihi alışveriş mekanı Ulus Balık Hali esnafları, satışlardan muzdarip olduğunu belirtiyor. Halin hınca hınç dolmasına rağmen alım gücünün düşük olduğu ifade ediliyor. Kış sezonunda alınan ürünlerin en çok balık, kestane, paça ve turunçgiller olduğu görülüyor.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara’nın kökeni oldukça eski dönemlere dayanan Ulus Balık Hali, manavdan kasaba, pirinç türlerinden kap kacak eşyalarına kadar çeşitli türde hizmet sunuyor. Esnafları, bazı ürünlerdeki zamlardan dolayı alışverişte zorlanma yaşıyor.

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Başkentlilerin Alışveriş Alanı

1929 Tahtakale yangını sonrasında açılan Postane Caddesi’nin doğusunda bulunan mekan, 1937 yılında Robert Oerley tarafından tasarlanarak ardından uygulanmıştı. 77 yıldır tüm Ankara insanının ucuz alışveriş yapabildiği, Ulusun esas niteliğini, canlılığını artıran hal binası, her şeyden önce işlevselliğe sahip olarak biliniyor. Yapının oldukça etkileyici lineer düzeni ve 1937 gibi henüz betonarme teknolojisinin yeni olduğu bir dönemde tasarlanması bile zor olan güçlü göğe doğru açılan geniş betonarme saçakları gibi unsurları yaklaşık 80 yıl öncesinin tasarım anlayışını yansıttığı için ciddi bir belge değerine sahip olarak görülüyor.

Halin işlevinden kaynaklanan trafik sorununun aslında Ulus’un genelinden bağımsız olmadığı, olsa bile yapının kültürel öneminin azalmadığı bildiriliyor.

Her Çeşit Hizmet

Manav, kasap, balıkçı, kuruyemiş, sucuk, yeşillik türleri, , mercimek, pirinç dükkanı, pekmez- tahin, helva, turşu, yaprak, mantar, kestane, sarımsak, peynir türleri, ekmek dükkanı, tezgah ürünlari, balık pişirme alanı sunan hal, halkın vazgeçilmez alışveriş mekanı durumunda bulunuyor. Kasap içerisinde sakatattan kelle paçaya birçok ürün yer alıyor.

Halin esnafları, ekonomik durumdan memnuniyetsiz olduklarını dile getiriyor. Kış mevsiminde en çok portakal, mandalina ve hamsi alındığı belirtiliyor. Manav, meyve alımında günde 4-5 kasanın boşaltıldığını söyledi. Limon ve mandalina 10TL, elma, portakal 15 TL, ayva 10 TL mor erik 15 TL çekirdeksiz üzüm 10 TL, çilek 35 TL, salatalık 20 TL, patlıcan 12TL, kuzu kestanesi 30 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriye sunuluyor. Köy basma tulum 75 TL, sucuk 150 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Alım Gücü Düşük

Kansızlıktan dolayı en çok kuru üzüm seçilirken fiyatlardan muzdarip olduklarını kaydeden hal içindeki Yenigün Kuruyemiş Esnafı Hamza Özgür: “Şimdi durum hiç iyi değil. Geçen yılın başındaki halimizle şimdiki çok fark ediyor. Satışlarımız arasında milyonlarca fark var. Hem fiyatlar pahalandı bu yıl hem de satışlarımız azaldı. Bu konuda bayağı sorun yaşıyoruz. Mega karışık ürünümüz, geçen yıl 60 TL iken şimdi 210 TL oldu. Müşteri nasıl alsın, bu konuda haklı. Siyah üzüm, geçen yıl 20 TL idi, şimdi 75 TL, müşteri haklı olarak alamıyor. Şu günlerde en çok kuru üzüm satılıyor, kansızlık çok olduğundan. Ötekilere zaten güç yetmiyor. Burada her kuruyemiş türü var. Yeni yılda inşallah hayırlı gelişmeler olur. Çünkü şartlar çok zorlaştı, kiraları bile çıkaramıyoruz” diye konuştu.

Kuru üzüm 44 TL, fıstık 54 TL, sarı leblebi 69 TL iken sarı üzüm 42 TL fiyatında bulunuyor.

Hamsi ve İstavrit Seçiliyor Balıkçı esnafı, şu sıralar en çok hamsi ve istavrit alındığını ifade ediyor. Hamsi 40 TL, başka kasada 20TL’ye, istavrit 50 TL ‘ye alıcı buluyor. Çupra 90 TL, palamut 50 TL, Karadeniz sazan 30 TL şeklinde fiyatlanıyor. Kasap, en fazla kelle paça alındığını, işkembe yapıldığını dile getiriyor. Kuzu işkembe 19.90 TL, dana işkembe 25 TL, koyun işkembe kilosu 20 TL’den satışa sunuluyor. Kuzu yürek, koyun başı, sakatat yer alırken dana paçanın paketi 40 TL olarak bulunuyor.