Uludağ’ın zirvesinden eşsiz görüntüler

Alper TÜYDEŞ/BURSA,(DHA)-SEZONUN ilk karının yağdığı Uludağ’da, yağış ve sisli havanın birlikteliği eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda sezonun ilk kar yağışı görülen Uludağ, beyaza büründü. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ’da, doğa fotoğrafçısı Ali Şenel’in çektiği görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne sürdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uludağ’ın zirvesine çıkan Şenel, yılın ilk karını muhteşem manzara eşliğinde karşıladıklarını söyledi.

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