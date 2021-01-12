Uludağ’ın eteklerinde mahsur kalan yaralı kişi, ekiplerce kurtarıldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Uludağ’ın eteklerinde ayağını burktuğu için mahsur kalan Hüseyin Nane (33), arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle Uludağ eteklerine çıkan Hüseyin Nane, ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bisikletini bırakarak bir şelalenin yakınlarına doğru yürüyen Hüseyin Nane,dengesini kaybedip düşünce ayağını burktu. Yürüyemediği için mahsur kalan Nane’nin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, ANDA, AKUT, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hava kararmadan ekipler tarafından yaralı halde kurtarılan Nane, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hüseyin Nane’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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