Uludağ’ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- BURSA’da Uludağ’ın zirvesinden ayrı ayrı uçuş yapan profesyonel paraşütçü Erol Aslantaş (47) ile bir arkadaşı, zorunlu iniş yaptıkları kayalıklarda mahsur kaldı. İki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Uludağ’ın zirvesinden ayrı ayrı uçuş yapan profesyonel paraşütçü Erol Aslantaş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı, bilinmeyen nedenle Çiftseneber mevkisine zorunlu iniş yaptı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bulundukları noktada mahsur kalan iki paraşütçü, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip, bölgedeki paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi meydanında toplanıp, zorlu arazide mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan paraşütçülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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