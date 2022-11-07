Uludağ’ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (2)- Yeniden

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

‘Uludağ’ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan güncel bilgiler ile yeniden geçiyoruz.

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, uçuş yapmak için Uludağ’ın zirvesine çıkan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayan yamaç paraşütçüleri Erol Aslantaş (47) ile Oğuz Sipahi, dönüş yolunda kayalık alanda mahsur kaldı. Arama- kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmanın ardından 7 saatte ulaşılan paraşütçülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Profesyonel yamaç paraşütçüleri Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi, uçuş yapmak için Uludağ’ın zirvesine çıktı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayan 2 paraşütçü, yürüyerek dönüşe geçti. Dönüş yolunu karıştıran paraşütçüler, Uludağ’ın eteklerindeki Karakayalar mevkisinde mahsur kaldı. 2 paraşütçü, saat 17.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip, bölgede mahsur kalan paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi meydanında toplanıp, araziye yürümeye başladı. Ekipler, 7 saatin ardından mahsur kalan paraşütçülere ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi, arama- kurtarma ekiplerince kırsal Büyükdeliler Mahallesi’ne getirilmek üzere yola çıktı. (DHA)

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