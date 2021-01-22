Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’daki oteller, sömestir tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Uludağ’a aileler, gelmeye başladı.

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının sömestir tatili bugün başlıyor. Yarı yıl tatili nedeniyle kış turizminin önemli merkezi Uludağ, rezervasyonlarla yüzde 90 doluluk oranına ulaşarak, işletmecilerin yüzünü güldürdü. Tatilciler Uludağ’a gelmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı ise 70 santimetreye ulaştı. Uludağ’da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.

‘TELEFONLAR KİLİTLENDİ’

Kar yağınca otellerdeki doluluk oranlarının arttığını belirten otel müdürü Harbi Türk, “Sömestir geldi. Hafta sonları yoğun bir talep alıyoruz. Talep arttı fakat biz rezervasyonlarımızı, Güvenli Turizm Belgesi’nin bize ön gördüğü koşullar çerçevesinde alıyoruz. Otellerde belli bir seviyede doluluk olacak. Bizler de doluluk oranlarımıza göre misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu an kayak severler oldukça rağbet gösteriyor, telefonlar kilitlendi. İnsanlar evde kaldıkça sömestirde kendini bir yere atmak istiyor. Kış tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Pistler akşam 5- 6 gibi kapanıyor, sabah 09.00’da açılıyor. Tatile gelen misafirlerin seyahat izni var. Biz kendilerine rezervasyon formu gönderiyoruz. Belli saatler içerisinde seyahat edebiliyorlar. Yüzde 70’e yakın kapasitemiz var. Bu kapasitenin de yüzde 90’ı doldu” dedi.

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