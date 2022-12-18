Uludağ’da tatbikat; mahsur kalanlar kurtarıldı

- Reklam -

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kayak sezonuna hazırlıklar sürüyor. 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da sezon öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla ortak tatbikat düzenledi. Senaryo gereği telesiyejlerde mahsur kalan kayakçılar kurtarıldı.

Türkiye’nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da, Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 19 Aralık’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle kar yağışı bekleniyor. Yağış ile sezonun açılacağı Uludağ’da, otel ve kayak tesisleri hazırlıklarını tamamladı. Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı öncesi yoğunluk oluşturması beklenen Uludağ’da güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri koordinesinde; AFAD, Osmangazi Belediyesi AKE, İHH, BAKUT, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sezon öncesi tatbikat düzenledi.

Kayak pistlerinde bulunan 15 metre yükseklikteki telesiyejlerde senaryo gereği mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikata, çok sayıda JAK, AFAD ve arama kurtarma ekibi personeli katıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -