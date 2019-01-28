Ana Sayfa Video Haber Uludağ’da Sömestr Yoğunluğu Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Video Haber Uludağ’da Sömestr Yoğunluğu YazarEditör -28 Ocak 2019 50 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_01/2019_01_28/2185643/bursa_uludag_da_somestr_yogunlugu.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Park halindeki yolcu minibüsü, alev alev yandı Güncel Haberler Yolcular bilet bulamayınca trenin önünü kesti Video Haber Rusya: Savaş uçağımız, İsveç uçağını ‘sınır ihlaline karşı’ önlediFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankarasisli enter location -1 ° C 0 ° -2 ° 100 % 1.1kmh 90 % Pts 9 ° Sal 8 ° Çar 8 ° Per 7 ° Cum 5 ° @sonsozgazete5.046 TakipçilerTakip Et