Uludağ’da otelin çatısından düşen kar kütlesi kamerada

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- ULUDAĞ’da lodosun etkisiyle bir otelin çatısındaki kar kütlesi düştü. 20 metrekarelik bir alanı kaplayan kar kütlesinin eriyerek düşme anı kameraya yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’daki 2. Oteller Bölgesi’nde bulunan binalardan birisinin çatısında bulunan kar kütlesi düştü. Bölgede etkili olan lodos nedeniyle kar kütlesinin düşme anı bölgede ki kameralar tarafından kaydedildi. 20 metrekarelik bir alanı kaplayan kar kütlesinin düştüğü noktada kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. 2 yıl önce de Uludağ’da bir otelin çatısından düşen kar kütlesinin altında bulunan 6 kişi yaralanmıştı.

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