Jülide Ateş’in programına konuk olan Hıncal Uluç Defne Joy Foster’in ölümünün ardından yazdığı yazıyla tepki çekmişti. Uluç o yazıyla ilgili itirafıyla yine gündem oldu.

Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği, Jülide Ateş’in sunumuyla 40 programında Hıncal Uluç vardı.

Jülide Ateş 40’ta, Hıncal Uluç’a Defne Joy Foster’ın vefatının ardından Uluç’un yazdıklarını sordu ve “Defne Joy Foster için yazdıklarına pişman mısın?” sorusunu yöneltti.

‘ALTINA İMZAMI ATARIM’

Uluç, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var, bir yanda 6 aylık bebeğini evde bırakıp, bir erkekle bara giden bir anne var, o barda tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor. O cümleyi yazmamam lazımdı.”

HINCAL ULUÇ NE DEMİŞTİ?

Defne Joy Foster’ın Kerem Altan’ın evinde ölmesinin ardından Hıncal Uluç şu yorumu yapmıştı: “Ekranın başında donup kalıyorum. Arka arkaya şoklar. Defne Joy’un ölü bulunduğu yer kendi evi değil. Bir bekâr erkeğin evi. Beni donduran habercinin sözleri oldu: Defne Joy’un kocası, az önce buraya geldi. Çok üzgün görünüyordu.

O gün, dünyada yerinde olmak istemeyeceğim tek kişiydi eşi. Dün sabah gazeteme baktım, tonla yazı. Ölen Defne’nin dramı üzerine. Asıl trajediyi yaşayan adamın adı geçmiyor neredeyse. İnsanlık ölmüş sanki. 18 aylık bebeğinin annesi ölmüş ona mı ağlayacak yoksa bir bekâr evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş, ona mı çıldıracak?

Daha tanıştığın gece, eve, yatağa koşmanın adı da love… Benim aşka düşmeye saygım var ama aşk yapmaya yok.

Defne boşanma kararı almış mı? Mahkemeye başvurmuş mu, evini ayırmış mı? Ortada çok açık, çok seçik bir ‘ihanet’ var. Hem de aşk aldatması bile değil. Bir gecelik macera/One night stand için aldatılan bir koca, unutulan bir bebek. Ölmüş Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı beklemesin kimse benden. Defne’nin ölümü tipik bir ‘Su testisi, su yolunda kırıldı’ olayıdır!”