Ana Sayfa Haberler Ulucanlar’a çevreci aydıntlatma
Kategoriler: Öne ÇıkanYerel Haberler

Ulucanlar’a çevreci aydıntlatma

Altındağ Belediyesi, Hamamönü ve Hamamarkası’ndan sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde de güneş enerjisiyle aydınlanma dönemini başlattı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi.

Altındağ’da güneş enerjisiyle aydınlanma giderek yaygınlaşıyor. Daha önce Hamamarkası bölgesinde denenen ve çok verim alınan güneş enerjisiyle aydınlatma sisteminden, Hamamönü bölgesinde de çok verim alınması üzerine, kapsamı genişletildi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde de hem ekonomik hem de ekolojik aydınlanma dönemi başladı. Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlandığını söyleyen Başkan Asım Balcı “İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı, Altındağ’ın diğer bölgelerinde de giderek yaygınlaştırıyoruz. Önce Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük. Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Ardından Hamamönü bölgesinde hayata geçirdik. Burada da amacımıza ulaştık. Bunun üzerine, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde var olan elektrikli aydınlatma direklerini, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdik. Bu uygulamayı, Altındağ’ın diğer alanlarında da hayata geçireceğiz inşallah…” dedi.

HEM EKONOMİK HEM ÇEVREYE DOST

Başkan Balcı güneş enerjili aydınlatma uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kullanımını ve verimini denediğimiz bir sistemi Altındağımızın bir başka bölgesinde daha hizmete geçirdiğimiz için mutluyuz. Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde aydınlatma, güvenlik açısından çok önemliydi. Aydınlatmanın çok daha iyi olması bölgenin güvenliği açısından oldukça önem taşıyordu ve vatandaşlarımızdan da bu konu ile ilgili çok talep geliyordu. Bu bölgelerde bu sorunu, hem ekonomik hem de çevreye dost olan güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi sayesinde çözdük. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bu uygulamadan çok memnun kalacağımıza inanıyorum. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan, solar aydınlatma direklerini bölgeye diktik. Her birinin üzerinde 40X40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketiyoruz.”

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Altındağ Belediyesigüneş enerjisiyle aydınlanma dönemiUlucanlar Cezaevi Müzesi
34 saniye önce

Son Haberler

Ankara’da ‘sahte fiş’ şebekesine operasyon

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da çalıştıkları akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenleyerek anlaştıkları firmalara yüzde 3…

3 dakika önce

Çanakkale’de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

Ayhan AKKAYA/BİGA, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de uyuşturucu tacirlerine yönelik  düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.  Çanakkale…

3 dakika önce

İstinaftan Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi davasına ilişkin karar

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP…

4 dakika önce

Avcılar’da, aydınlatma direğini merdiven gibi kullanan hırsız güvenlik kamerasında

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)-  AVCILAR'da, 3 katlı bir binanın ilk katındaki eve, aydınlatma…

14 dakika önce

‘Aşıya ulaşabilen ülkeler ‘aşı pasaportu’ talep edebilir’

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, pek çok ülkede aşı olan…

17 dakika önce

Muhammed Ali’yi yenen Leon Spinks hayatını kaybetti

ABD, (DHA)- ABD’de sekizinci profesyonel dövüşünde Muhammed Ali'yi yenerek boks dünyasını şaşırtan Leon Spinks, 67 yaşında hayatını…

23 dakika önce