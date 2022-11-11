Ulu Önder Atatürk Yenimahalle’de anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete uğurlanışının 84’üncü yılında, Yenimahalle Belediyesi önünde gerçekleşen törenle anıldı.

Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, STK yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalle sakinleri katıldı.

Hedef gösterdiği aydınlık yolda yürüyeceğiz

Belediye önünde Atatürk anıtına çelenk koyma ile başlayan törende vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yokluklara ve sıkıntılara rağmen bir milleti bağımsızlık düşüncesi etrafında toplayarak, vatan için mücadele etmeye ve kurtuluş mücadelesine inandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 600 yıllık saltanatın sonunda çağdaş bir ülke yarattı. Yedi düvele karşı tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti düşüncesini egemen kılmak için amansız bir gayret gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada ölümünün üzerinden 84 yıl geçmesine rağmen, yaktığı ışık sönmeyen, fikirlerine saygı duyulan ve örnek alınan bir liderdir. Bizler onun emanetini ilelebet yaşatacak, hedef gösterdiği aydınlık yolda ilerleyecek ve Cumhuriyetin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak yaşayacağız” dedi.

Barış içinde yaşamak için Cumhuriyete inanmalıyız

Ortadoğu da ve özellikle İran’da yaşanan olayları gördüğümüzde Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ve laikliğin öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Son günlerde İran’da yaşanan olayları hep birlikte izliyoruz. Demokrasinin, eşit yurttaşlığın ve laikliğin önemini daha fazla kavramalıyız. Ülke olarak barış içinde yaşamanın yolu Cumhuriyetin değerlerine inanmaktan geçiyor. Bugün Türkiye, diğer İslam ülkeleri içerinde çağdaş ve demokratik yapısıyla örnek alınan bir ülke haline geldiyse bu Atatürk’ün sayesindedir. Ölümünün 84’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.