Ulu Cami ve Gök Medrese’yi bütünleştirecek projede ilk etap tamamlandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta yaklaşık 30 yıldır gündemde olan ve çalışmalarına geçen yıl başlanan Kale Projesi’nin birinci etabı büyük oranda tamamlandı. Projeyle tarihi Ulu Cami ve Gök Medrese bütünleşecek.

Şehrin turizmini geliştirmek amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan Kale Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla projenin ilk etabı gün yüzüne çıkmaya başladı. Sivas Kalesi’nin yamacındaki Tarihi Ulu Cami ve Gök Medrese’yi bütünleştirecek olan projede, arkeolojik kazı çalışmaları için sezon sona ererken, mimari yapılarda ise çalışmalar sürüyor. Projede yer alan kütüphane, 2 arasta ve dükkan, yöresel yemek atölyesi, tarihi çarşı ve müzik atölyesi binaları taş yapı olarak yapıldı. Mevcuttaki üç konağın restore edildiği alanda, ayrıca 4 adet yeni konak yapımı da tamamlandı.

İlk etabın yüzde 90 oranında tamamlandığı proje içerisinde: el sanatları çarşısı, bedestenler, butik oteller ve hamam bulunuyor. Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek olan yapılarla bir Sivas mahallesi oluşturulacak proje, şehrin turizmine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında 83 günübirlik yapı, 19 sosyokültürel tesis olmak üzere toplamda 102 bina inşa edilecek. 37 bin metrekare alana sahip projenin, 13 bin 500 metrekaresi inşaat alanı, 24 bin metrekarelik kısmı ise yeşil alan olacak.

Proje kapsamında başka bir alana taşınarak yıkım işlemi tamamlanan Selçuk Ortaokulu’nun bulunduğu bölge ise üstü yeşil alan altı 2 katlı kapalı otopark olarak düzenlenecek.

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