Ultimate Ears’ın kablosuz hoparlör serisinin geliştirmiş yeni nesil üyesi BOOM 3, geçtiğimiz yaz ayında duyurulmasının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.

360 ​​derece dengeli ses verebilen yapısı sayesinde, notaların gerçekte olduğu gibi duyulmasını sağlayan hoparlörler, çöl şenliklerinden havuz partilerine kadar müzik keyfi sunuyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3’ün geliştirilmiş 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su üstünde yüzebilen yeni tasarımı ise ürünün deniz ve havuz gibi ortamlarda kullanılmasına imkân tanıyor.

Hoparlörler, üst bölümde yer alan yeni özel tuşuyla rahat ve çabuk denetim sunuyor. BOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası yardımıyla toza karşı da sağlamlık sağlayarak çalışabiliyor.

Ürünün üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu devamlı taşımaya gerek bırakmadan şarkıları direkt hoparlörler üstünden başlatmaya, duraklatmaya ve değiştirmeye olanak sağlıyor. Kablosuz şarj için, ek olarak satılan Ultimate Ears POWER UP şarj yuvasıyla ahenkli olan BOOM 3, tekrar konumlandırılan USB portu yardımıyla dik olarak şarj edilebiliyor.

Kullanıcılar, Ultimate Ears iOS mobil uygulamasını, tekrar tasarlanan BOOM 3 & MEGABOOM 3 ile eşleştirdiklerinde, Apple Music’in 45 milyondan fazla şarkısına ve bütün favori kibrit listelerine tek dokunuşla erişebiliyor. Ayrıca müzik hayranları, Android’deki Deezer Premium’daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanabiliyor. BOOM 3, 150 adede kadar hoparlörü aynı anda bağlamaya olanak sağlayan PartyUp uygulaması, yeni özel ekolayzerı, uzaktan açma-kapama kontrolleri ve yeni tasarlanmış ara yüzüyle beraber kullananların karşısına çıkıyor.