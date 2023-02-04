Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze

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Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen iki çığ felaketinde 11’i asker, 8’i güvenlik korucusu, 3’ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralandı. Acıların halen taze olduğu çığ faciasında hayatını kaybedenler, olayın yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Faciada 8 yakınını kaybeden ve kendisi de birkaç dakika ile kurtulan İrfan Mantaş, “Biz de ordaydık. Kahvaltı yapmamıştık. Bir ara ben ve bir arkadaşım arabaya geçtik. Üzerinden bir dakika geçmedi ki bir ses geldi. Çığ düştü. Bir baktık ki etrafta kimse kalmamıştı” dedi.

Van- Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde, 3 yıl önce 4 Şubat günü çığ düştü. Yoldan geçen bir iş makinesi ile bir minibüs kara gömüldü. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ayrıca çevre köylerde olayı duyanlar da yardım için bölgeye geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalara o gün ara verildi. Bir gün sonra yeniden başlatılan arama çalışmaları sürerken ikinci kez çığ düştü. Kurtarma ekipleriyle çalışmalara katılan vatandaşlar tonlarca kar kütlesinin altında kaldı. Bölgeye gelen birçok uzman ekip, çığ altında kalanları kurtarmak için zorlu hava şartlarına rağmen çalışma yürüttü. Her 2 çığ felaketinde 11’i asker, 8’i güvenlik korucusu, 3’ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi ise yaralandı.

Olayın 3’üncü yıl dönümünde şehit olan 8 güvenlik korucusunun yakınları, mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve Çemik mezrasında toplandı. Çığda yaşamını yitiren kuzenler Metin, Abdulselam, Nimettullah Mantaş, Mehmet Eren ve Bayram Bulcar’ın yakınları mezarlarının bulunduğu Çemik Mezrası’ndaki Şehitlik Mezarlığı’nda onlar için dua etti.

Çığ faciasında 8 yakınını kaybeden ve kendisi de ikinci çığda birkaç dakika ile kurtulan İrfan Mantaş, “Biz de ordaydık. Kahvaltı yapmamıştık. Bir ara arabaya geçtik. Benle bir arkadaşım arabadaydık. Üzerinden bir dakika geçmedi ki bir ses geldi. Çığ düştü. Bir baktık ki etrafta kimse kalmamıştı. Ayakta 10- 20 kişi kalmıştık. Biz oraya gidip ellerimizle çığ altında kalanları kurtarmaya çalıştık. Bizim köyde 8 kişi çığ altında kaldı. Hepsi de akrabam. Acımız halen taze. Allah bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYELERDE

Bölgede başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın daha güvenli sağlanması amacıyla güvenlik önlemleri ise üst seviyeye çıkarıldı. Kar yağışının yoğun olduğu ve çığ riskinin olduğu günlerde Van-Bahçesaray kara yolu tamamen ulaşıma kapatılıyor. Kar yağışının olmadığı fakat çığ riskinin olduğu günlerde de günün belli saatlerinde yoldan geçişlere izin verilmiyor. Bölgede, çığ tehlikesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu bugünlerde trafiğe kapalı. (DHA)

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