ÜLKEMİZDE KAZA ORANLARI KATLANARAK İLERLİYOR

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Ankara Barosu’nda ‘Karayolu Yurtiçi Yolcu Taşımacılığında Sigortacının Sorumluluğu’ adlı eğitim düzenlendi. Avukat Doktor Gürkan Coşkun moderatörlüğündeki programda, Taşıma ve Lojistik Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Çiğdem Mumcuoğlu ve Sigorta Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Emre Bertan Özaslan anlatımıyla gerçekleşti.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara Barosu’nda Karayolu Yurtiçi Yolcu Taşımacılığında Sigortacının sorumluluğu adlı eğitim programı düzenlendi. Kaza, ceza ve uzlaşım ile ilgili konular ele alındı.

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Mücbir Sebep Yoksa Ceza Yoktur

Av. Çiğdem Mumcuoğlu, şu sözlere yer verdi: “ Çok fazla trafik kazası oluyor. Ben buraya gelmeden baktım, 2022 yılında ne kadar olmuş diye. 285 binin üstünde kaza olmuş. Maalesef ülkemizde kaza oranı katlanarak gidiyor. Taşımacı olmak için sürücüye bir belge verilir. SRC 2 dediğimiz yolcu taşıma belgesi var. 2-3-4-5 diye gider, 5 tehlikeli taşımacılıklar için verilir. Gerçekten ciddi sınavlarla verilen belgelerdir bunlar. Bir de tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalara verilen iş yeri yetki belgeleri vardır. Bu yetki belgeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından veriliyor. Şartları da oldukça ağır belgelerdir. Bunları alabilmek için Karayolları Taşımacılığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın birtakım kıstasları o firmaların sağlamış olması gerekiyor. Yolcu taşımacılığı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Ticari işlerin olması gerekiyor.

Kanuna göre taşıyıcı çabalamasına rağmen kazayı önleyemezse tazminat ödemekten kurtulur. En yüksek özeni gösterdiğini de kanıtlaması gerekir. Kazadan zarar görenin hatası da ispatlanmalıdır. Biz avukat olarak bunları kanıtlamak zorundayız. Ayrıca mücbir sebep beklenmeyen sel, deprem gibi olaylar, taşımacılığı hatalardan kurtaracaktır.”

Esas yolculuk yapılacak, şehir içi taşımalarda da bu geçerli midir?

Av. Emre Bertan Özaslan: “ Ulaştırma Bakanlığı tarafından bunun sınırları ve güzergahları belirtiliyor. Dolayısıyla burada geçerli olur. Somut olayı; taşımayı gerçekleştiren aracın cinsi, güzergahı, taşıma kapasitesi de söz konusu genel şartların uygulanması açısından önem arz ediyor.

Bahsedilen sigorta türü genelde nakliyat sigortasının alt dalı olarak karşımıza çıkıyor. O da zorunlu bir poliçe değildir. Dolayısıyla bir trafik polisinin bunu isteme zorunluluğu bulunamaz aynı şekilde tahkim için de geçerlidir.”

Mirası reddeden mirasçı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasından hak talep edebilir mi?

“İyi bir soru bu. Genelde trafik sigortasında karşımıza çıkıyor. Yargıtayın da yıllardır bu konuda geliştirdiği icraatları var. Yargıtay bunu miras ilçesinden bağımsız görüyor. Mirası reddeden mirasçıların sigorta şirketlerinden gerek istekten yoksun kalma tazminatı gerekse bu tip sigorta tazminatı almalarında bir engel görmüyor. İkisi birbirinden bağımsız olduğu görüşüyle miras reddeden mirasçıların da sigorta şirketinden vefat sebebiyle ölüm tazminatı talep haklarının bulunduğunu ileri sürüyor. Mirastan vazgeçmenin lehtarın hakkı üstünde etkili olmayacağı belirtiliyor.”

Ulaştırma sürecinde nasıl bir yol izlenmeli, uzlaştırma raporunda nasıl bir ibare olmalı?

Av. Mumcuoğlu: “ Gerçekten önemli bir soru bu, son zamanlarda da çok hak kayıplarını yol açıyor. Uzlaştırma kapsamında ne yazık ki yanında avukat olmadan zarar gören kişiler uzlaştırma belgelerine imza atıyorlar. Siz aynı zamanda böyle yaparak sigorta şirketinden alacaklarınızı da kaybediyorsunuz. Uzlaştırma tutanakları son derece önemli. En çok da imza atarken kaza sonucu bir zararınız söz konusu ise yarın, öbür gün sigorta şirketine de müracaat edeceğinizi düşünerek imzanızı ona göre atmanızı, uzlaşmanızı ona göre yapmanızı öneririm. En çok da kazazede yakınlarının dikkat etmesini tavsiye ederim.”

Av. Emre Bertan Özaslan: “ Ben de Çiğdem Hanım’a katılıyorum. Burada uzlaştırma kapsamında, tutanakta maddi manevi herhangi bir zararın karşılandığı, bir hakkının kalmadığı belirtiliyor zaten. O şekilde uzlaştırma sağlıyorlar. Bunun sonucunda da ister istemez bu tutanak mağdurların aleyhine sonuç doğuruyor. Çiğdem Hanım’ın dediği gibi yanlış bir bilgilendirme sonucu öyle bir tutanağı imzalamamak gerekiyor.”

Peki iki tarafın orada uzlaşmış olması sigortayı nasıl etkiliyor?

Emre Bertan Özaslan: “ Zaten ceza dosyası olduğu için sigorta şirket orada olmuyor. Fail ve mağdur orada bulunuyor. Örnek veriyorum bir motorlu taşıdın olduğu bir trafik kazası diyelim. Failin kasko poliçesi ve trafik sigorta poliçesi bulunsun. Trafik sigortasında maddi tazminat var. Siz failin her türlü maddi manevi zararını karşıladığını belirtirseniz zaten sigorta şirketi onların hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Bu durumda talep edeceğiniz bir şey kalmıyor. Siz ya uzlaşıyorsunuz ya da uzlaşamıyorsunuz.

Ben şunu da paylaşmak istiyorum; elektrikli scooter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya haricinde yüklü yolcu taşınması yasaktır. Bu tip birçok karşınıza çıkıyordur günümüzde dikkat sizi ve tedbirsizlik sebebiyle kazalara da çok karışıyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Pazardan dönen arkadaşlarını yükleriyle alıp gelenler olabiliyor o yüzden paylaşmak istedim. Bu zaten 2020 yılından beri kanun gereği yasak olarak da belirtilmiş.”