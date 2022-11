ÜLKEMİZDE HER GÜN DÖRT İŞ CİNAYETİ OLUYOR

- Reklam -

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçiler Sendikası (ŞEKER-İŞ) tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde ‘Medya Etkinliği’ programı düzenlendi. Düzenlenen programda Şeker-İş Başkanı İsa Gök ve Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ülkemizde yaşanan son gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

HEPİMİZE AYRI AYRI GÖREVLER DÜŞÜYOR

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök,” Geleneksel hale getirdiğimiz ve yedincisini gerçekleştirdiğimiz basın mensupları ile buluşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Çok zor bir coğrafyada bulunmamız durumundan dolayı Irak, Suriye, İran, Yunanistan, Ermenistan ve diğer taraftan Balkanlar ve Kafkaslarda yaşanan olayları yakinen hep beraber takip ediyoruz. Bu coğrafyada bu ateş ortamında ayakta durmak bir hayli zor. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor” dedi.

‘YERLİ OTOMOBİLİMİZ HAYIRLI OLSUN’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,” Cumhuriyetimizin 99. Yılı ve seneye 100. Yılına gireceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Sizin, ülkemizin, çalışanların Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. TOGG yerli otomobili ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir an evvel orada çalışanların, örgütlü, sendikalı olmasını ve bunu en kısa sürede başarmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HER GÜN 4 İŞ KAZASI CİNAYETİ OLUYOR’

Atalay,” İki hafta önce Amasra’da 41 kardeşimiz can verdi. Hastanede 6 arkadaşımız yatıyor ve 2’sinin durumu ağır. Onlar için dua ediyoruz, sağlıklarını en kısa sürede elde edip, ailelerine kavuşurlar. Meclis komisyonu kurdu. Komisyon içerisinde maden mühendisi, hukukçu ve o bölgenin vekilleri var. Enerjiyi bilen vekiller var. Meclis Araştırma Komisyonu olayın neden kaynaklandığını, sebebi nedir, niye olduğunu ortaya çıkartırlar. Biz şu an buradayken yerin altında 35 bin arkadaşımız çalışıyor. Yerin üstünde ise 110 bin maden işçisi çalışıyor. Patlamanın yaşandığı ocak bugüne kadar oradaki işçisinden memuruna, belediye başkanlarından sendika başkanlarına kadar tamamı benimde sık sık gittiğim bir ocak. Türkiye Kömür İşletmeleri ocağı, Türkiye’nin en güvenilir ocaklarından bir tanesi. Bu olayın neden gerçekleştiğinin bir sebebi var. Bu gaz kendi kendine patlamıyor ve bir nedeni var. Bizimde arzumuz bu sırrı bir an önce bulmak ve sorumlularının bunun bedelini ödemesidir. Yerin altındaki arkadaşlarımızın 10 bini örgütlü ama 25 bini örgütlü değil. Özel ocakların bir kısmında kuralsız çalışma halen devam ediyor. Her ortamda bunu ifade ediyorum. Kapalı veya mühürlü ocakları açıyorlar diye söylüyorum. Her gün 4 iş kazası cinayeti oluyor. Bu tarz olaylar son bulsun diye mücadele ediyoruz ama maalesef bitmiyor. Umarım bu son olur. Rapor çıktığında daha net konuşabiliriz” diye konuştu.

‘3600 EK GÖSTERGE BİTTİ GİBİ BİR ŞEY’

Atalay,”3600 ek gösterge bitti gibi bir şey. Şimdi EYT, taşeron, geçici işçiler gündemde. Sizin de bildiğiniz gibi vergilerle ilgili yıllardır dediğimiz bir durum var; ocak ayında aldıklarımızı aralık ayında verin. Vergi ile ilgili devasa bir sorun devam ediyor. Bu ülkede en önemli örgütlenme sermayedir. Çünkü sermaye mecliste ’de, kamuoyunda, basında, gazetede, siyasilerde yani kısaca her yerde güçlü. Onun bedelini zaman zaman ödemeye devam ediyoruz. Ne zaman örgütlenme olsa karşımıza sermaye çıkıyor. Sendikayı kapının önüne soktuğun zaman kapının önüne koyuyorlar. Her gün Türkiye’nin 7-8 bölgesinde örgütlendi diye işinden olan insanlar var. Biz de elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. İlla Türk-İş olacak diye bir durum yok ama yeter ki örgütlensinler. Çünkü işverenler şöyle bir Türkiye istiyor ve yıllardır başarıyorlar. Biz istediğimiz ücretle, istediğimiz yemekle, istediğimiz yerde, kuralsız bir şekilde çalıştırırız ve maalesef bu sistem devam ediyor. Biz bunun önüne bu dönem ya da şimdiye kadar geçemedik. Bu dönemde bu işi beceremiyorsak, herkes ceketini alsın gitsin, bu işi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü dayanma gücümüz kalmadı. İnsanlar bize güvenip örgütleniyor. Şimdi bunun canlı örneği ise Ağrı’da. Büyük tekstil firmalarından bir tanesi, bin 500 kişi işe aldı ve devletten teşvik aldı. Devlet teşviki kesince her gün 50- 100 kişi işten çıkarıyor. Dün oranın sendikası ile konuştuk, 580 kişi daha çıkaracaklarını söylemiş. İşveren işten çıkarıyor, siyasi noktada iktidar ve muhalefetin bu konuda tutumları ortada. Yani 40 kişi olunca bunun adı iş cinayeti, böyle olunca haber oluyorsun ama 4-5 kişi olunca haber olmuyorsun. O yüzden ben arkadaşlarıma sık sık ifade ediyorum. Toplumun gözü bizim üzerimizde, yediğinize, içtiğinize, oturduğunuza, kalktığınıza dikkat edeceksiniz. Dağlar kadar iyi bir iş yaparsın haber olmaz, nokta kadar bir suç ya da noksanlık yaparsan haber olursun. Herkes ona göre dikkat etsin. Bu işin altından kalkmamız gerekiyor. O yüzden EYT ülke gündemine bir daha gelmemek üzere hallolsun. Taşeron işini ülke gündemine bir daha gelmemesi için çözmek lazım” dedi.

‘MADEN ZİRVESİ ADINDA ZİRVE YAPMALIYIZ’

Atalay,” Biz bir Soma, Ermenek, Siirt Maden faciası yaşadık. Kahramanmaraş’ta dağ çöktü ve şehitler altında hala yatıyor. En son Amasra’da yaşadığımız maden faciası da içimizi acıttı. Bunun bir sebebi var, gaz kendi kendine patlamaz. Kaza olduktan sonra hemen olayın olduğu bölgeye gittim ve iki gün kaldıktan sonra İstanbul’daki hastaların yanına geçtim. Maden ile ilgili bu komisyon, olayın sebebini acilen bulsun, sorunlar ne ise kamuoyu önüne çıkarsınlar. Ondan sonra maden zirvesi adında bir zirve yapmamız lazım. Bu durumu yıllardan beri dillendiriyorum. İçerisinde iktidarından muhalefetine, maden mühendisinden işçisine, sendikalardan üniversiteye kadar birçok kesimden A dan Z ye ülke gündemine bu konuyu bir daha getirelim. Çünkü bu durum kabul edilebilecek bir şey değil. 301 kişi, 18 kişi, 41 kişi ara sıra her gün bir-iki kişi ölüyor, şehit oluyor. İş kazasına iş cinayetine kurban gidiyor ama kimse görmüyor. Bunun önüne geçmenin yolları belli” diye konuştu.

‘YANIK TEDAVİ MERKEZİ KURMAMIZ GEREK’

Atalay,” Türkiye’de maden alanları bellidir. Soma, Kütahya, Kahramanmaraş, Zonguldak bölgesi gibi alanlarda üniversitelere ve hastanelere yanık tedavi merkezleri kurmak lazım. Hastanedeki altı kardeşimizden dördü yanık tedavisi için İstanbul’a geldi. Çünkü o bölgelerde yanık tedavi merkezleri yok. Biz bunu yıllardır dinlendiriyoruz ama insanlar unutup gidiyor. İnşallah en kısa sürede raporu önümüze koyarlar. Biz de ona göre hareket ederiz” diye belirtti.

‘ASGARİ ÜCRETİ ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM’

Asgari ücretle ilgili konuşan Atalay,” şubat ayında alacağım maaşı neden ben ağustos ayında konuşmaya başlayayım. Konuşup millete umut mu satayım? Ben zamanı gelmeden konuşmak istemiyorum. Umut ve emek mi satayım, olmayacak şeyi neden konuşayım. Olacak bir iş olduğu zaman sizde kamuoyu da bunu iyi biliyor, gidilecek bir yer varsa giderim, söylenebilecek bir yer varsa söylerim. Türk-iş Genel Başkanı söyler yerine getirir, yerine getirmeyeceği bir şeyi söylemez. Biz sendikacılar yaşama, yürütme, yargı değiliz. Biz ülkedeki sıkıntı ve problemleri ülke gündemine taşırız ve onların takipçisi oluruz. Yapılanları yaptı diye söyleriz, yapılmayanları yapmadı diye söyleriz. Yahut bununla ilgili bir eylem veya etkinlik olursa onları yaparız. Biz burada müzakere ve mücadeleyi bir arada yapıyoruz” dedi.