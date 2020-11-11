CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına” Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk, sizi ülke yönetimiyle görevlendirmişse, siz bakanlarınızı kim hangi işi daha iyi yapabilir düşüncesiyle atarsınız. Bu, benim yakınım diye atama yapmazsınız” dedi.



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları söyle:

Atatürk, dünyanın mazlum ülkelerine örnek olmaya devam ediyor… Düşünceleriyle, mücadelesiyle, öngörüleriyle dünyada ender liderlerden biri, düşmanının dahi saygı gösterdiği bir isim… 82 yıldır Atatürk’ü unutmadık… Dünya da unutmadı.

Sadece biz değil bütün dünya O’nu unutmayacak. O, ülkesini düşman işgalinden kurtardı. O, milli mücadeleyi sadece kendisi için değil, bütün mazlum ülkeler için yaptı. Meclis’in duvarında da yazar “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye. Çünkü O, halkına inanılmaz saygı duyan birisidir. TBMM’nin açılışı, halka duyduğu güven tarihin altın harflerle yazdığı anlardan biridir.

Çocuklarımıza nasıl bir başarı kazandığımızı anlatmamız lazım. O, Hatay’ı kazandırdı bize. Bizim yapmamız gereken O’nun mirasını yükseltmektir.



Biz, ikinci yüzyıla Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırarak girmemiz lazım. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi, 82. Yılda daha da önem kazanıyor. Ulu Öner Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla ve rahmetle anıyoruz.”

Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk, sizi ülke yönetimiyle görevlendirmişse, siz bakanlarınızı kim hangi işi daha iyi yapabilir düşüncesiyle atarsınız. Bu, benim yakınım diye atama yapmazsınız.

Berat Albayrak’ı en çok eleştirenlerden biri de benim. Hazine ve Maliye’den sorumlu. Hazine tam takır hatta ekside. Ama pembe tablolarla sunuş yapıyor. Sadece bizim değil onların da gerçekleri bilerek önlem almaları gerekiyordu. Biz sorunla birlikte çözümü de getirerek yeni bir dönem başlattık.



Bu işin sorumlusu damat değil Erdoğan. Her şeye o karar veriyor. Eğer bazı gerçekler Erdoğan’dan saklanmış ve sonradan öğreniyorsa o daha büyük felaket. Devletin yönetilmediğini, bir aile şirketine dönüştüğünü hepimizin bilmesi lazım. Devlet yönetimi adalet ve liyakat ister.

Acı olaylar var ama acı olmasına karşın bizi sevindiren olaylar da var. Müyesser Yıldız 155 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. O’nu hapse atan aslında yargı değil, devletin içindeki bazı organizasyonlar. Seni içeri atalım da bakalım yine yazabiliyor musun diye göz dağı vermeye çalışıyorlar. Ama yılmayacağını biliyoruz.

Azerbaycan’ın işgal altında toprakları vardı. İşgal son bulsun istediler ama olmadı. Onlar da son çare olarak savaştılar. Sayın Aliyev aslında çok sıcak bir mesaj verdi. Biz Ermenilere değil Ermenistan yönetimine karşıyız dedi. Umarım Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikler son bulur, daha sıcak dostluklar başlar. Umarım bir barış süreci gerçekleşmiş olur.