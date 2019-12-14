Türkiye’nin önemli aydınlarından biri Zülfü Livaneli.

Yazdığı romanlar satış rekorları kırıyor, bestelediği şarkılar dilden dile dolaşıyor.

Ayrıca, film yönetmenliği ve gazeteciliği de var.

Bir dönem milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Türkiye İyi Niyet Elçiliği de üstlendiği görevlerden bir diğeriydi.

Bu bilgileri sıralamamın nedeni, Livaneli’nin yaptığı şu açıklama:

“Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli.

Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler.

Keşke Özgecan’da, Ceren’de, Emine’de, Şule ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi…”

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Livaneli, romanlarını beğendiğim, bestelerini sevdiğim bir sanatçı.

Ama, kadınlara yönelik şiddeti önlemek için yaptığı öneri doğrusu çok şaşırttı beni.

Bireysel silahsızlanma konusunda çalışmalarıyla tanınan Umut Vakfı’nın araştırmasına göre, Türkiye’de halkın elinde çoğu ruhsatsız 25 milyon silah bulunuyor.

Livaneli’nin önerisine uyup kadınlar da silah sahibi olursa bu rakam belki de 50 milyona çıkar, ülke adeta silahı önce çekenin diğerini vurduğu kovboy kasabalarına döner, cezaevleri katil erkeklerin yanı sıra katil kadınlarla dolar.

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Kadınları silahlandırma yerine keşke şu önerileri gündeme taşısaydı Livaneli:

-Erkekleri silahsızlandıralım…Sadece güvenlikle ilgili elemanlar silah taşıyabilsin…

-Toplum genel bir ruh sağlığı taramasından geçirilsin, şiddete meyilli görülen hastalar ve uyuşturucu bağımlıları tedavi edilsin…

-İnsan psikolojini bozan işsizlik ve geçim sıkıntısına karşı etkili önlemler alınsın…

-Büyük kentlere göç sınırlandırılsın, insanlar aile bağlarının güçlü olduğu küçük yerleşim yerlerinde yaşamayı sürdürsün…

-Eğitim sistemimiz yeniden kurgulansın, insan hayatının kutsallığı her fırsatta vurgulansın…