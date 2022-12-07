Ukrayna’ya verilmeyen Patriot’lar Polonya’ya konuşlandırılacak

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POLONYA, (DHA) – Almanya’nın Polonya’ya teklif ettiği, Polonya’nın Ukrayna’ya gönderilmesini istediği ancak Almanya’nın reddettiği Patriot füze savunma sisteminin Polonya’ya konuşlandırılacağı açıklandı. Polonya Savunma Bakanı, kararla ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Polonya’ya geçen ay bir füzenin düşmesiyle iki kişi yaşamını yitirmiş, NATO ise füzenin Ukrayna’ya ait olduğuna inandıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Almanya, Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi teklif etmiş ancak Polonyalı bakanlar ve politikacılar, Patriot’ın Ukrayna’ya verilmesi gerektiğini belirtmişti. Almanya, Patriot sisteminin NATO’nun entegre hava savunmasının bir parçası olduğunu ve yalnızca NATO topraklarında konuşlandırılabileceğini söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, konuyla ilgili dün açıklama yaparak hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Blaszczak “Patriot’ların Ukrayna’nın batısına konuşlandırılması Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artırabilirdi. Bu nedenle, fırlatıcıyı Polonya’ya yerleştirme ve onları komuta sistemimize entegre etme düzenlemelerine devam ediyoruz” dedi.

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