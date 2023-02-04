Ukrayna’nın son askeri yardım paketinde, 150 km menzilli füzeler var

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ABD, (DHA) – ABD’nin Ukrayna’ya dün açıkladığı 2.2 milyar dolarlık askeri yardım paketinde, 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri vuran uzun menzilli füzeler yer aldı. Pentagon açıklamasında, ABD’nin 2014’ten bu yana toplamda 32 milyar dolar güvenlik yardımı yaptığını vurguladı. Almanya ise dün Leopard 2 tanklarının yanı sıra Leopard 1 tankları da göndereceğini duyurdu.

Pentagon Basın Sekreteri Tuğgeneral Pat Ryder’ın dün yaptığı bilgilendirme toplantısında, Ukrayna’ya olan 2.2 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylandığını duyurdu. Paketin içinde 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri vuran uzun menzilli ‘yerden fırlatılan küçük çaplı bombaların’ (GLSDB) yer aldığı kaydedildi. Boeing ve Saab tarafından üretilen GLSDB’ler bomba takılı uzun menzilli füzeler olarak bilinmektedir.

KIRIM VURULUR MU?

Toplantıda bir basın mensubunun uzun menzilli füzelerin Kırım’ı vurabileceği konusundaki sorusuna Tuğgeneral Ryder, “Ukrayna’nın operasyon planlarına gelince, bu kesinlikle onların kararı. Bu kararlarda liderlik onlarda. Bu nedenle, gelecekteki olası operasyonlar hakkında konuşmayacağım veya hakkında spekülasyon yapmayacağım” cevabını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni yardım paketi konusunda “Silahlarımız ne kadar uzun menzilli ve birliklerimiz ne kadar mobil olursa, Rusya’nın acımasız saldırganlığı o kadar çabuk sona erecektir” dedi.

UKRAYNA’YA 2014’TEN BU YANA 32 MİLYAR DOLAR

Tuğgeneral Ryder ayrıca Ukrayna’ya yapılan toplam yardımlar hakkında bilgi vererek “2014’ten itibaren ABD, 24 Şubat’taki Rusya’nın tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana olan 29,3 milyar dolar dahil Ukrayna’ya, 32 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti” dedi.

LEOPARD 1 ve 2 TANKLARI

Öte yandan Almanya, dün Leopard 2 tanklarının yanı sıra Leopard 1 tanklarını da Ukrayna’ya göndermeyi planladığını duyurdu. Almanya hükümeti adına açıklama yapan Sözcü Steffen Hebestreit Leopard 1’lerin ihracatına izin verildiğini doğruladı.

PUTİN: YİNE ALMAN TANKLARIYLA TEHDİT EDİLİYORUZ

Rusya ve Nazi Almanya’sının 2. Dünya Savaşı’nda karşı karşıya geldiği Stalingrad Zaferi’nin 80. Yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya gönderilecek Leopard tanklarıyla ilgili “Yine Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz” dedi.

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