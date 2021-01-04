Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş (3)

‘5 AYDIR KENDİSİNİ HİÇ GÖRMEDİK’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş, ağzı bez parçaları ile tıkanmış halde ölü bulunan Ukraynalı Kristina Novytska’nın komşusu Ahmet K., “5 aydır burada oturuyoruz. İşe gidip geliyoruz ama siteye geldiğimizde hiç kendisiyle denk gelmedik. Kendisini ne gördük, ne de tanıdık” dedi.

Ukraynalı kadının oturduğu siteye sık sık yemek siparişi getirdiğini söyleyen motosikletli kurye Cenk O. ise “Bu siteye sık sık yemek siparişi getiriyoruz ama Kristina Novystska’yı hatırlamıyorum. Sık sık buraya geliyoruz” dedi.

Gökçe ADAR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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