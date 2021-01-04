Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş (2)

FİLMDEN ETKİLENDİĞİ SANILIYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş, ağzı bez parçaları ile tıkanmış halde cansız bedeni bulunan, eve giriş kapısının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ukraynalı Kristina Novytska’nın ölümünde yeni bir detay ortaya çıktı. Novytska’nın izlediği 2003 yapımı ‘Ölümle Yaşam Arasında’ isimli filmden etkilenip, aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Filmdeki gibi ağzına koli bandı yapıştırmak yerine bez parçaları tıkadığı belirlenen Novytska’nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı

ip ile intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Kristina Novytska’nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından dün gece annesi Helina Novytska tarafından alınıp, memleketi Ukrayna’ya götürüldü. Genç kadına, ülkesinde de otopsi yapılacağı öğrenildi.

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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