Ukraynalı bakanlar en iyi çorbayı yapmak için mutfağa girdi

Sonat KEREM/KİEV, (DHA) – Ukrayna’da bakanlar arasında çorba pişirme yarışması düzenledi. Kabinesinedeki dört bakan, ülkenin geleneksel lezzeti olan borş çorbasını en iyi şekilde pişirmek için kameraların önünde hünerlerini sergiledi.

Ukrayna’da bakanlar mu sefer mutkafta hünerlerini sergilemek için kıyasıya yarıştı. Bakanlar arasında çorba pişirme yarışması düzenledi. Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı tarafından organize edilen yarışmaya Ukrayna Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Roman Abramovskiy, Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı İgor Petraşko, Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Aleksandr Tkaçenko ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina katıldı. Mutfakta kıyasıya yarışan bakanların o anları videoyla kayda alındı.

YARIŞMANIN GALİBİ KÜLTÜR VE AVRUPA BAKANI OLDU

Geleneksel “borş” çorbasının pişirildiği yarışmanın galibi, Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Aleksandr Tkaçenko ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina oldu.

BORŞ ÇORBASI “ULUSAL MİRAS”

Öte yandan Ukrayna, Doğu Avrupa ülkeleri mutfaklarının vazgeçilmezi olan pancarlı borş çorbasının UNECSO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınması için girişimde bulunuyor.

Ukrayna Kültür Bakanlığı bünyesindeki danışma kurulu, Ukrayna’da “maddi olmayan kültürel varlıklar” içinde borş çorbasının ilk beşte yer aldığı, bu nedenle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bu geleneksel yemeğin Ukrayna’da “ulusal kültürel miras” olarak kabul edileceği belirtildi. Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Aleksanr Tkaçenko, daha önce yaptığı açıklamada, “Borş çorbasının artık resmi olarak Ukrayna geleneklerinin tanınmış bir mirası haline geleceği için memnunum” ifadesini kullanmıştı. Tkaçenko, borç çorbasının Ukrayna’da Ulusal Kültürel Miraslar Listesine alınacak olmasının, bu yemeğin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi için önemli bir aşama olduğunu vurguladı.