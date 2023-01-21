Ukraynalı Bakana ve meslektaşlarına devlet cenaze töreni düzenlendi

- Reklam -

UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna’nın Brovary kentinde Çarşamba günü meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı ve meslektaşlarına bugün devlet cenaze töreni düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski cenaze töreninden görüntü paylaşarak “Ukrayna’nın yararına olan önemli ve değerli çalışmalarınız için teşekkür ederiz. Sonsuza dek kalbimizdesiniz” açıklamasını yaptı. Cenaze törenine katılan Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise mesajında “Çok zor… Ukrayna, ülkesi için çalışan dürüst ve düzgün insanları kaybetti. Ve ülkesini seven” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kiev bölgesindeki Brovary kentinde Çarşamba günü İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı ve meslektaşlarını taşıyan SES Helikopteri bir anaokulunun bahçesine düşmüş ve biri çocuk toplamda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer kazada 11’i çocuk 25 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -