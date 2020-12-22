Ukraynalı annenin üçüncü evlat acısı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yalnız yaşadığı evinde sevgilisi Erhan Razı (40) tarafından boğularak öldürülen Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’nun (40) cenazesi, Ukrayna’dan gelen annesi Zoia Atarshchykova tarafından morgdan alındı. İlk kızını doğumda, 2’nci kızını 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği ortaya çıkan Atarshchykova’nun, Karina Demchenko’nun cenazesini Antalya’da defnedeceği öğrenildi.

Olay, 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak’ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika’da yaşayan bir arkadaşını aradı. Demchenko’nun Afrika’da yaşayan arkadaşı ise Antalya’da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya’da yaşayan aile yakını da Demchenko’ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karina Demchenko’yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

CİNAYET GEREKÇESİ KISKANÇLIK

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko’nun cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı’yı 1 saat sonra gözaltına aldı. Erhan Razı’nın sorgusunda, Demchenko’yu sevdiğini, kendisi ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını belirtti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ KIZINI DA KAYBETTİ

Karina Demchenko’nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, bugün rehberle gelen annesi Zoia Atarshchykova’ya teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla morgdan alınan Karina Demchenko’nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu’da bulunan yabancılar mezarlığına götürüldü. Görüntü vermekten kaçınan ve rehberi ile konuşan Zoia Atarshchykova’nun, maddi durumu iyi olmadığı için cenazeyi ülkesine götürmediği belirtildi. Zoia Atarshchykova’nun üç kızından ilkini doğumda, 2’ncisini ise 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

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