Ukrayna’dan ‘Rusya’yı BM’den ihraç edin’ talebi

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko, Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı talepte “Rusya’yı BM’den ihraç edin” dedi.

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Korniyenko, Rusya’nın BM’deki varlığının meşru olmadığını ifade ederek, “Ukrayna, Rusya Federasyonu’nu BM’den ihraç etme çağrısında bulundu. Rusya yabancı toprakları işgal ediyor, Rusya uluslararası kuruluşlarda koltuk işgal ediyor. Rusya’nın BM üyeliği gayri meşrudur. Ukrayna sessiz kalmayacak” dedi.

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