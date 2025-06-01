Ukrayna, Rusya'nın askeri kapasitesini hedef alan dikkat çekici bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya ait en az 40 stratejik bombardıman uçağı ülke sınırları içerisindeki hava üslerinde düzenlenen saldırılarla vuruldu.

SBU tarafından yürütülen bu özel operasyonun, Rusya’nın savaşta kullandığı uzun menzilli hava saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ukrayna'nın özgürlüğü ve egemenliğini savunmak amacıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında Rusya’nın hava saldırı gücüne büyük bir darbe vurulmuştur” denildi.

Ukrayna basını ve resmi kaynaklar, vurulan uçakların büyük kısmının Tu-95 ve Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçakları olduğunu öne sürdü. Saldırının, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ve altyapı hedeflerine düzenlediği hava saldırılarına yanıt olarak planlandığı belirtildi.

Kremlin’den Henüz Resmi Açıklama Yok

Rusya tarafından saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı bağımsız askeri kaynaklar Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli füze sistemleriyle eş zamanlı çoklu saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Operasyonun detaylarına dair bilgi paylaşılmazken, saldırının gerçekleştiği üslerin Saratov, Engels ve Tambov bölgelerinde yer aldığı iddia ediliyor.