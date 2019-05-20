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20 Mayıs 2019
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Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.
Dış Haberler

Ukrayna’da Zelenskiy görevine başladı

Editör Editör

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Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.

Ukrayna Parlamentosu’nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy’nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Zelenskiy’nin yenin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılıyor.

Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72’inden fazlasını alarak Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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