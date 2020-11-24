Ukrayna’da tuvalette doğurduğu bebeği ölüme terk eden anne gözaltında

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’da 35 yaşındaki anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü.

Olay, Ukrayna’nın Sumi bölgesinde gerçekleşti. Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna’nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, “Kadın göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebebeğini boğmak istedi” ifadelerine yer verdi.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ

Olayın kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştidiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının kasten cinayetten ceza davası açıldığı ifade edildi. Hanna’nın küküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.