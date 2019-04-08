17.7 C
Ankara
8 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Ukrayna'da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması
Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.
Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.
Dış Haberler

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Editör Editör

-

4
0

Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko’nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı. İki adayın fotoğraflarının olduğu tişörtler basıldı, ‘stat buluşması’ için internette sahte biletler satışa çıkarıldı.

Ukrayna’da geçen hafta ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, seçim öncesi yapmaları beklenen canlı yayın tartışması ülkenin gündeminde. Canlı yayında tartışma teklifini kabul eden Zelenskiy’nin, Poroşenko’yu Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda buluşmaya çağırdığı videosunu üç günde milyonlarca kişi izledi.  Poroşenko’ya çektiği videoyla yanıt veren Poroşenko, “Statsa stat, bekliyorum. Delikanlı olun, karşıma çıkın” demişti.

SAHTE BİLETLER SATIŞTA

Zelenskiy ile Poroşenko’nun Kiev’deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda tartışıp tartışmayacağı henüz kesinleşmezken, internette ünlü ilan sitelerinde ‘Zelenskiy-Poroşenko buluşması’ için sahte biletler satılmaya başlandı. Gelen şikâyetler üzerine bu ilanlar kaldırıldı. Stat yönetimi, Zelenskiy-Poroşenko tartışmasının biletlerinin satışa çıkarılması için kendilerine çok sayıda talep geldiğini, yurt dışından birçok kişinin de bu tartışmayı izlemek için Ukrayna’ya gelmeyi planladığını açıkladı.

BAKAN DA TİŞÖRTLE POZ VERDİ

Kiev’de ayrıca Zelenskiy ile Poroşenko’nun fotoğraflarının yer aldığı ve Poroşenko’nun ‘Statsa stat’ sözünün yazıldığı tişörtler satışa çıktı. Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan da bu tişörtü giyerek, fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

“STAT ŞOVUNUN MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR” 

Ukrayna basını, iki adayın Olimpiyat Stadı’nda halkın önünde karşı karşıya gelmesi beklenen canlı yayın programının maliyetini yaklaşık 1 milyon dolar olarak hesapladı. Merkez Seçim Komitesi, statta yapılacak bir canlı yayının Seçim Yasası’na uygun olmadığını, etkinliğin masraflarının kamu bütçesinden karşılanamayacağını açıkladı. Bu buluşmanın olması halinde, masrafları adaylar kendileri ödeyecek. 

Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,23, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan’da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.

Önceki İçerikMay net konuştu: Mümkün değil
Sonraki İçerikMeghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Dış Haberler

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Editör -
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.
Devamını Oku
Dış Haberler

May net konuştu: Mümkün değil

Editör -
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden “anlaşmasız ayrılmayacağını” söyledi.
Devamını Oku
Dış Haberler

İngiltere’den internet ayarlarına düzenleme

Editör -
İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Editör -
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.
Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Theresa May

May net konuştu: Mümkün değil

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

İngiltere’den internet ayarlarına düzenleme

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71