Ukrayna’da belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti 

Sonat KEREM / KİEV, (DHA) – Ukrayna’nın Harkiv kenti Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna’nın Harkiv kenti Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, (61) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Kernes’in eşi Oksana Gaysinskaya, belediye başkanının koronavirüsün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 2010 yılından bu yana Harkiv belediye başkanlığı görevini yürüten Kernes, ekim ayında yapılan seçimlerde yeniden seçilmişti. 2014’te silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

ÜLKEDE SON DURUM

Ukrayna’da son 24 saatte10 bin 622 kişide daha koronavirüs Kovid-19 tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 919 bin 704’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak toplamda 15 bin 744’e çıktı.