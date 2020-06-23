Nema ekonomi dilinde; Büyüme, gelişme, kazanç, kâr, getiri, faiz elde etme anlamında kullanılan bir terimdir. Bir birikimi nemalandırdığınız zaman o birikim ile bir getiri elde edip birikiminizi büyüttüğünüz anlamına gelir, yeterli getiri elde edemezseniz birikiminiz olduğu yerde sayar, artmaz, büyümez hatta enflasyon karşısında giderek erir, küçülür ve zaman içinde etlice bir kısmı buharlaşıp yok olur.