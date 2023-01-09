Ukrayna ve Rusya 50 esir asker takas etti

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RUSYA, (DHA)- Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları, esir takası programı kapsamında 50 Ukrayna ve 50 Rus askerinin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Müzakere süreci, hayati tehlike altında bulunan 50 Rus askerinin serbest bırakılması ve Kiev kontrolündeki bölgeden dönüşleriyle sonuçlandı” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise bu takasın 36’ncı esir takası olduğu belirtilerek, “Esir takasının başarıyla sonuçlanması sonucunda 50 askerimiz evlerine döndü. Bu, tam ölçekli Rus işgalinin başlangıcından bu yana 36’ncı esir takası oldu. Program kapsamında 1646 sivil ve askerin eve dönüşü mümkün oldu” denildi.

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