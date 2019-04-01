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1 Nisan 2019
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Ukrayna'da uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 600 kilo eroin ele geçirildi. Polis, bu operasyonun ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.
Ukrayna'da uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 600 kilo eroin ele geçirildi. Polis, bu operasyonun ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.
Dış Haberler

Ukrayna tarihinin en büyük operasyonu: 600 kilo eroin ele geçirildi

Editör Editör

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Ukrayna’da uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 600 kilo eroin ele geçirildi. Polis, bu operasyonun ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.

Ukrayna polisi, Kiev’de uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan operasyonda, 50 milyon dolar değerinde 600 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Vyaçeslav Abroskin, yapılan operasyonda, ülkede bugüne kadar yakalanan en yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

ABD ve Büyük Britanya polisi ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonun başarıya ulaştığını belirten Aboskin, “Uluslararası partnerlerimize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

Operasyon düzenlenen uyuşturucu çetesinde Türk, Romanya, Makedonya ve Moldova vatandaşlarının da yer aldığı, Orta Asya’dan alınan uyuşturucuların Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sevk edilmesinin planlandığının belirlendiği kaydedildi. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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