Ukrayna Savunma Bakanlığı: 55 füzenin 47’si vuruldu

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın bugün içinde ülke genelinde 55 füze ile saldırı düzenlediğini, bu füzelerin 47’sinin imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün Rus teröristler Ukrayna’ya 55 füzeyle saldırdı. Bunlardan 47’si birliklerimiz tarafından vuruldu ve 3’ü hedeflerini kaçırdı. Bu terör eylemlerinin durması için Rusya’nın yenilmesi gerekiyor” denildi.

KULEBA: ODESSA HEDEF ALINDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne giren Odessa kentinin de hedef alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kuleba, “Bugünkü toplu füze saldırısında Rusya Odesa’yı vurdu ve büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Bu yıkım, Putin’in UNESCO’nun dün Odessa’yı Dünya Mirası Listesi’ne ve onu Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nin güçlendirilmiş koruması altına almasına verdiği yanıttır” dedi.

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