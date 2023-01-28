UKRAYNA SAVAŞI ABD’NİN İŞİNE YARADI

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Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde ‘Ukrayna Savaşı ve Avrupa Ordularının Zafiyetleri’ konulu konferans, Başkan Yardımcısı Alper Tan moderatörlüğünde gerçekleşti. Ukrayna halkının çektiği acılar, Amerika’nın durumdan sağladığı faydalar ve işgalleri de konuşuldu.

HAZAL ERGEN/ANKARA

Enstitü Başkanı Doçent Doktor Tümgeneral Güray Alpar, Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Savunma ve Güvenlik Kurulu Üyesi Tümgeneral Mehmet Özoğlu anlatımıyla Ukrayna Savaşı ve Avrupa Ordularının Zafiyetleri Konferansı, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde düzenlendi.

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‘Ukrayna’da Birçok İnsan Çırpınırken Hiçbir Amerikan Askeri Ölmedi’

Başkan Doç. Dr. Tümgeneral Güray Alpar, konuşmasında şu sözlere yer verdi : “ 1990’lı yıllarda Ukrayna’nın elinde büyük miktarda nükleer silah vardı. Rusya’ya devretmesi için uyarı aldı, devretmeseydi bugün zaten 3. güç olurdu. Amerika ve İngiltere; ‘biz sana garanti veriyoruz, nükleer silahları Rusya’ya ver, biz senin bağımsızlığının güvencesini veriyoruz,’ dedi. Bunları imha etmek bu çağda daha pahalıya patlardı. Yeni aşamaya geçildi, yeni aşama, modern silah sistemlerinin verilmesi. Almanya, en başta çok direndi, Almanya’yı ikna etmek için çok baskı yapıldı. ‘Ukrayna senin savunmanı destekliyor, tanklarını ver’ denildi. Avrupa’daki güçlü silah sistemi kimsede pek bulunmazdı. Şimdi o silah sistemleri yok, herkes bunu başka yere harcadı. Amerika, 20 yıldır bir sürü savaş kaybetmişti, birçok yerden çekilmişti, prestiji çok kötüydü. İmajı yerlerde yine Şimdi ise Ukrayna’da birçok insan çırpınırken hiçbir Amerikan askeri ölmedi. Amerika yardım ediyor diye haberler var, milyon dolara kaç silah alınır sanki. Buna personel harcaması da dahil taşıma da dahil. Fransa deseniz 200 yıldır bir savaş kazanamadı. Silah verme konusunda da istekli değiller. Batı dünyasının büyük bir yardımı söz konusuysa ben Zelenski’nin beden diline baktım pek memnun görünmüyordu. Büyük çapta bir şeylerin de vaktinde verildiğini veya verileceğini düşünmüyoruz. Rusya çekilmeli, bir barış sağlanmalı.”

Savaşın Tarihsel Yönleri İncelendi

Mehmet Özoğlu: “Yunanistan tabi çok farklı bir ülke. Osmanlı-Rus Harbi’nde Rusların baskısı ile bağımsızlığını kazanmış. Türkiye’ye horozlanması hep devam ediyor. Silah konusunda, Almanya’dan falan bir silah alırsanız o silahın kullanıcı belgesi var, başka bir ülkeye satacak olursanız aldığınız ülkeden izin almanız gerekir. Dolayısıyla Polonya vs. Ukrayna’ya tank vermek istiyor ama Almanya’nın izni gerekiyor, o olmadan veremezler. Bir de tanklar hemen kullanılmıyor, 22 hafta eğitim süreci var diye biliyorum. Gelmeden önce muhtemelen yaparlar. Eğitimi, taktikleri uzun süren bir şey. Yunanlar da bu kapsamda en çok Ukrayna’ya Rus takımı araçları desteğinde bulunmak istiyor. Karşılığında da Almanya’dan yine silah sistemlerini almayı düşünüyor. Amerika’nın, Almanya’nın, Yunanistan’ın, Kanada’nın, İngiltere’nin verdiği silahlar hibedir. Aslında bağış gibi değil. İşin özünde karşılık bekleniyor. Yunanistan’ın Rusya’ya karşı tavırları, Rusya tarafından da pek hoş karşılanmıyor. Bunun ileride bir sıkıntı olabileceği yönünde bazı değerlendirmelerde var. Ukrayna’ya giden bir Yunanistanlı kişinin verdiği demece göre ‘tıpkı Ukrayna gibi Yunanistan’da doğusundaki ülke tarafından tehdit ediliyor. Biz de Ukrayna olmamak için çalışıyoruz’, diyor. Ukrayna bu durumdayken bile oraya gidip orada kendi ülkesi ile ilgili propaganda yapıyor, çok ilginç. Ukrayna’ya yardım edelim demiyor. Yunanistan, geçmişte olduğu gibi devam ediyor” sözlerini kaydetti.

‘Zelenski’nin Ordunun Başında Durmasıyla Rusya’ya Bu Kadar Direnç Gösterdiler’

İhsan Başbozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Asya, Kafkaslar, Doğu Avrupa ülkeleri ve Baltık ülkelerinde bir güç boşluğu oluştu. Bu ülkeler, yönünü tamamen batıya döndü. Orta Asya ülkeleri böyle davrandı. Batı, NATO, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı acaba bu boşluğu doldurabildi mi? Yoksa Rusya bu ülkeleri bunlar benim arka bahçemdir, size kaptırmam mı dedi? Tacikistanla Kırgızistan arasındaki sıkıntıyı biliyoruz. Kazakistan çok sıkıntı içinde daha bir yıl önce orada büyük sorunlar oldu. Azerbaycan büyük sorunlar içinde, biliyorsunuz. Hocalı kenti hala Rusların kontrolü altında. Gürcistan’da, Moldova’da problem var, Ukrayna zaten sıkıntılı. Yalnızca 3 tane Baltık ülkesine Avrupa ve NATO sahip çıktı. Ama maalesef yüzünü batıya dönen Ukrayna dahil hala Rusya’nın etkisi, tehlikesi altında.

Bunun karşısında Putin’in Yakın Çevre diye bir doktrini var. Burada der ki çevre ülkeleri kendine bağlılığını amaçlayan politik bir çizgi öne çıkarır. ‘Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin varisidir’ demiş. Dolayısıyla bu çevre ülkelerinden vazgeçmiyor. Kasten birtakım topraklarda sıkıntılar çıkararak yapıyor. Azerbaycanla Karabağ gibi Gürcistan gibi. Böyle sorunlar üreterek masada elini kuvvetlendiriyor. Masada bazı çizgileri oluşturuyor, sahada uygulamaya çalışıyor. Moldova gibi Kırım şimdi çok problemli. Çeçenistan bölgesi, Karabağ bölgesi Rusya’nın ürettiği sıkıntılı yerler. Gürcistan 2008 yılında Osetya Bölgesi’ni işgal ettiği zaman batıya yüzünü döndü. Şimdi Gürcistan’a sahip çıkıyorum adıyla hiçbir şeye müdahale etmiyor. Kırım, hukuksuz şekilde işgal edildi. Dünya sarı öküzü maalesef o zaman kaybetti. 1994 yılında Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri Budapeşte’de Ukrayna ile nükleer anlaşma yaptı. Kırım işgal edildiği zaman bu nükleer anlaşma geçersiz sayıldı, kendiliğinden yok oldu. Kırım işgal edildiğinde orada biraz Türk kökenliler, Kırım Tatarları var diye batı sesini bile çıkarmadı. Bayramdan sonra Ukrayna işgal edildi batı hala oyalama taktiğini sürdürüyor. Rusya’nın buradaki politikalarını maalesef anlamadı. Batı, Rusya’nın tehditlerine, arka bahçesine yüzünü dönen bu ülkelere maalesef hiçbir şey yapmadı. 1994 yılında Rusya’dan ayrılan ülkelerin tamamına ‘sizi NATO’ya alacağız’ denildi, Ukrayna, o yıldan bugüne kadar kapısının önünde bekledi. Gürcistan ve Kırım işgalinde hiçbir ses çıkarmadığı için maalesef Ukrayna’nın şimdi durumu bu şekilde. İşte savaş devam ediyor yaklaşık bir yıl oldu yani 11 ay oldu. Maalesef 11 milyona yakın insan Ukrayna’dan uzaklaştı. Savaşın zaten en kötü yüzünü sivil halk çekiyor. Buna ben bizzat gözlerimle şahit oldum, Suriye’de yaşadım, Suriye sınırında gördüm. Burada da Ukrayna halkı acı çekiyor. Tamam, askerdir savaşacaktır, gazi de olacaktır, şehit de olacaktır maalesef hüznü siviller çekiyor. Akşam savaş olacak diye saat, tarih veriliyor. Orada bulunan herkes dağılır. Şimdi Zelenski’nin ordunun, halkın başında durmasıyla Rusya’ya bu kadar direnç gösterdiler. Zelenski, orayı terk etseydi, başka bir bölgeye geçseydi Ukrayna çoktan düşmüştü. Zelenski, dimdik durarak liderlik vasfını gösterdi. Batıya ‘Savaşı ayağımıza kadar getirdiniz,’ derken haklıydı.”

‘Ukrayna Savaşı Amerika’nın İşine Yaradı’

Başbozkurt: “Silahların sahada kullanım eğitimi, yedek parça eğitimi çok önemli. Köylerde, kasabalarda tankı kullanmak çok tehlikeli, o bölgelerde kullanamazsınız. NATO, Avrupa, kendi derdine düştü, ‘Polonya’da, bu bölgelerde savunma hattını nasıl kurarız, Rusya bu bölgeye gelirse ne yaparız’ diye bu bölgede birtakım önlemler aldı.

Avrupa, biraz olsun kendine geldi. Ukrayna Savaşı kimin işine yaradı; Amerika’nın. Amerika Avrupa’yı baştan aşağı işgal etti. Romanya’yı, Bulgaristan’ı, Polonya, Almanya’yı işgal etti. Amerika’nın bölgede 100 bine yakın askeri var. Zaten Yunanistan diye bir devlet kalmadı. Yunanistan’ı tamamen adaları ile beraber işgal etti. Amerika hakikaten Avrupa’yı askeri olarak işgal etmiş duruma geldi. Rusya tehdidi karşısında İsveç ve Finlandiya vardı. Biz, NATO’nun şemsiyesi altına girmek istiyoruz, dedi. Daha bir hafta önce kutsal kitabımız Kur’an’ı yaktılar. Dolayısıyla bu ihtimal uzak görünüyor. Bu toprakların işgali karşısında, Avrupa’nın ve diğer bölgelerin güvenliği için yeni stratejiler geliştirilmediği takdirde bu sorunlar devam edecek” sözlerini konuşmasına ekledi.